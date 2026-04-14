امام جعفر صادق(ع)؛ الگوی مبارزه با تحریف و جنگ ادراکی

حجتالاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام شهادت امام صادق و گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم، به تبیین ابعاد مختلف سیره علمی و مبارزاتی این امام پرداخت.
وی با اشاره به نقش برجسته امام صادق در احیای معارف اسلام ناب، اظهار کرد: حرکت توحیدی، جریانساز و تشکیلاتی آن حضرت با محوریت مقابله با تحریف، بدعت و جنگ ادراکی جریان نفاق، یکی از مهمترین مقاطع تاریخ اسلام به شمار میرود.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گلستان افزود: تربیت بیش از چهار هزار شاگرد و نهادینهسازی فهم دقیق از مبانی اسلام ناب، از اقدامات ماندگار و اثرگذار آن امام همام در مسیر تبیین و گسترش معارف دینی بود.
دیلمی با تأکید بر اینکه امام صادق الگوی بیبدیل جهاد تبیین، قیام و مقاومت است، اظهار کرد: تبیین دقیق مبانی فقهی و اعتقادی و همچنین تشریح جایگاه امامت در نظام حکمرانی توحیدی، از ویژگیهای برجسته سیره آن حضرت محسوب میشود.
وی همچنین به نقش شبکهسازی تبلیغی در سیره امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: ایجاد یک شبکه گسترده، هوشمند و منسجم برای مقابله با جریانهای تبلیغی منحرف، از اقدامات راهبردی آن امام در برابر جنگ رسانهای دشمن بود که امروز نیز میتواند الگوی عمل قرار گیرد.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصههای سخت، تمرکز خود را بر جنگ شناختی و رسانهای قرار داده است، افزود: تلاش برای تسلط بر افکار عمومی و نظام محاسباتی مردم از طریق ابزارهای رسانهای، از مهمترین راهبردهای دشمن در شرایط کنونی است.
وی تأکید کرد: مقابله با این رویکرد، نیازمند تبیین فراگیر، روایتسازی صحیح و گفتمانسازی مبتنی بر اسلام ناب است که میتوان آن را از مهمترین درسهای سیره امام صادق دانست.
دیلمی از برگزاری ویژهبرنامههای متنوع در سطح استان خبر داد و گفت: به همت شبکههای تبلیغی، دینی و قرآنی، برنامههایی نظیر تجمعات مردمی، دستهروی، محافل مذهبی، مواکب خدمترسانی، توزیع نذورات و جلسات وعظ و تبیین سیره آن حضرت در ایام شهادت برگزار خواهد شد.
