به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام در تقدیر از مواضع دینی و انسانی پاپ و اعلام انزجار از اقدامات رئیس جمهور تروریست آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه آیت‌الله فاضل لنکرانی به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

ملت‌های آزاد و بیدار، امت‌های دینی و الهی

همانطور که در رسانه‌ها مطلع شدید، به دنبال اعلام مواضع دینی، عقلی و انسانی کلیسا و جناب پاپ لئون رهبر کاتولیک‌های جهان در برابر جنگ افروزی و تجاوزهای ظالمانه ترامپ، این موجود پلید با تعابیر بسیار سخیف و زشت آقای پاپ را مورد تمسخر و انتقاد قرار داد. در این رابطه چند نکته به نظر می‌رسد.

۱ ـ از پاپ لئون چهاردهم به عنوان یک روحانی و عالم دینی که اصرار بر صلح و انسان دوستی دارد و این موضع را به عنوان یک وظیفه دینی مطرح نموده که ریشه در انجیل دارد، باید تشکر نمائیم. هر کسی که اندک آشنائی با کتب آسمانی و مبانی توحیدی و الهی داشته باشد باید چنین محکم و قاطعانه اظهارنظر نماید و فریاد خداوند تبارک و تعالی که در همه کتب آسمانی تأکید فراوان بر حرمت قتل انسان‌های بی‌گناه دارد را به گوش جهانیان برساند.

خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: «مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً» (مائده / 32) امروز علمای همه ادیان الهی یکصدا بر این کلام نورانی خدا اتفاق نظر دارند که کشتن یک بی‌گناه به منزله کشتن همه انسان‌ها است. حال که این قاتلین جنایتکار یعنی ترامپ و نتانیاهو، نه تنها یک انسان بلکه به دنبال نسل‌کشی و کشتن همه انسان‌ها هستند چه باید گفت؟ خدا چه مجازاتی برای چنین موجودات قتّالی دارد؟

این کلام خداست که فرموده: « قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلاَّ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ» (انعام / 151)

از محرمات اکید حق تعالی در همه کتب آسمانی حرمت کشتن انسان‌های بی‌گناه، خصوصاً کودکان است. این حکم اکیداً مورد توصیه و سفارش خداوند قرار گرفته و کسانی که بر خلاف آن عمل نمایند از عقل بهره ای‌ ندارند.

۲ ـ آنچه که باید توجه داشت آن است که ترامپ خبیث و خونخوار امروز نه تنها برای قوانین بین المللی اعتباری قائل نیست و نه تنها ارزش‌های انسانی و عقلانی را به طور کلی زیر پا قرار داده، بلکه مقابل همه مقدسات ادیان حتی مقدسات مسیحیت و یهودیت ایستاده و آنها را به استهزاء و تحقیر گرفته و برای رؤسای کلیساها هم کوچکترین ارزشی قائل نیست.در انتقاد به جناب پاپ گفته است که او باید به کار خودش بپردازد و در سیاست دخالت نکند. این همان فکری است که قرنها توسط مستکبرین بر مجموعه های دینی دنیا تحمیل شده، البته این نادان نمی داند تجاوز به ملتها و کشتن انسانهای بی گناه علاوه بر حرمت شدید از ناحیه دین، قبح بسیار عظیم عقلی و انسانی دارد.

باید کسی به این احمق متکبر بگوید مگر تو به وظیفة خودت عمل کرده ای؟ پس چرا به عنوان یک متجاوز و خونخوار و جنایتکار بین المللی شناخته شده ای؟ بر این موجود چه حکمی می‌توان کرد؟ هر چه بگوئیم کم است و الفاظ و کلام عاجز است از بیان حقیقت این شخص پلید. آری تنها منطق و قانون حاکم بر این شخص همان اپستین است و بس.

۳ ـ خدا را شاکریم که در زمان کنونی، خصوصاً در این جنگ رمضان، یک آگاهی فراوان برای ملت‌ها و برای بزرگان و علمای ادیان به وجود آمده است. امروز فریاد مظلومیت ملت ایران و فلسطین و عزیزان لبنان در همه دنیا پیچیده است.

امروز حتی در خیابان‌های آمریکا و اروپا و سائر نقاط جهان، حمایت انسان‌های آزاده از انقلاب ایران و مردم مظلوم و ستمدیده ایران روزبروز گسترده تر می شود و به برکت این آگاهی، دولت آمریکا و ترامپ و نتانیاهو از منفورترین حاکمان نزد همه ملت‌ها هستند.

باید از خداوند متعال عاجزانه بخواهیم این بعثتی که برای ملت ایران به وجود آمده با قدرت هر چه بیشتر ظهور و بروز کند و آثار فراوان خون امام شهیدمان حضرت آیت الله خامنه‌ای رضوان الله علیه و شهدای جنگ رمضان و همه شهدای انقلاب را به نحو کامل مشاهده نمائیم و ان شاءالله توجه همه ملت‌ها به حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر و عمیق‌تر شود. «إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدَامَکُم»