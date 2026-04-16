درآمد ۲۳۰ میلیارد تومانی تراکتور از آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور در جریان حضور خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا موفق شد مجموعاً یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار درآمدزایی داشته باشد که با احتساب نرخ میانگین ۱۵۴ هزار تومان برای هر دلار، رقمی در حدود ۲۳۱ میلیارد تومان را شامل می‌شود.

بر اساس ساختار پاداش‌های این مسابقات، تراکتور بابت حضور در رقابت‌ها ۸۰۰ هزار دلار دریافت کرد. همچنین این تیم با کسب ۵ پیروزی در مرحله گروهی، به ازای هر برد ۱۰۰ هزار دلار پاداش گرفت و در مجموع ۵۰۰ هزار دلار از این محل به دست آورد. صعود به مرحله یک هشتم نهایی نیز ۲۰۰ هزار دلار دیگر برای نماینده ایران به همراه داشت تا مجموع درآمد این تیم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برسد.

تراکتور در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تیم شباب‌الاهلی امارات رفت که در نهایت با شکست ۳ بر صفر برابر این تیم، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

لازم به ذکر است که شاگردان محمد ربیعی در مرحله گروهی موفق به کسب ۵ پیروزی، ۲ تساوی و یک شکست شده بودند و با قرارگیری در رده سوم گام به مرحله یک هشتم نهایی گذاشتند.