به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان هواشناسی کشور فردا شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ سامانه بارشی وارد کشور می‌شود.

تحلیل نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری هواشناسی نشان می‌دهد امروز جمعه ۲۸ فروردین ماه در اکثر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر می‌شود.

فردا شنبه ۲۹ فروردین با ورود سامانه بارشی از غرب کشور در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام ابرناکی و بارش آغاز می‌شود. برای سایر مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور نیز افزایش ابر گاهی رگبار پراکنده و وزش باد پیش‌بینی شده است.

یکشنبه ۳۰ فروردین گستره بارندگی کل نوار غربی دامنه‌های جنوبی البرز شامل قزوین، البرز و تهران است. طی روزهای شنبه و یکشنبه در نوار شمالی به‌ویژه سواحل دریای خزر افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

دوشنبه ۳۱ فروردین گستره بارش در نوار غربی، غرب اصفهان و فارس و شمال بوشهر است. در این روز در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان و مرکزی بارش شدت خواهد داشت،

علاوه بر این مناطق با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان و مازندران نیز ابرناکی، بارش باران و وزش باد همراه با کاهش دما پیش‌بینی می‌شود و دریای خزر مواج می‌شود.

سه‌شنبه اول اردیبهشت علاوه بر مناطق یاد شده در برخی مناطق شمال شرق نیز بارش ادامه خواهد داشت.

امروز در شمال شرق، شرق، شنبه تا دوشنبه در شمال غرب، غرب و جنوب غرب وزش باد شدید و در مناطق مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین امروز شرق خلیج فارس و روزهای شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج و متلاطم است.

بیشینه دمای تهران نیز امروز ۲۱ و کمینه دما ۷ درجه سانتیگراد بالای صفر پیش‌بینی شده است.