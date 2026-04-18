آیت الله غفوری: طرح آمریکا و صهیونیسم در جنگ اخیر شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غفوری عصر شنبه در شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره به روزهای مهم و تاریخی پشت سر گذاشته شده، اظهار داشت: جنگ اخیر، بزرگترین جنگ جهانی معاصر بود که آمریکا و صهیونیست‌ها با برنامه‌ریزی بلندمدت علیه ملت ایران طراحی کرده بودند.

وی افزود: دشمن با توهم ضعف ایران، قصد داشت با میدان‌داری رژیم صهیونیستی و پشتیبانی آمریکا نقشه خود را عملی کند، اما لطف خدا و آمادگی کامل کشورمان باعث شکست آن‌ها شد.

نماینده ولی فقیه در کرمانشاه با بیان اینکه امام شهید، حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای از پیش، مردم و نیروهای نظامی را برای چنین روزهایی آماده کرده بودند، تصریح کرد: فرمان ایشان مبنی بر پاسخگویی محکم و بی‌درنگ به دشمن، در زمان خود به خوبی اجرا شد.

آیت‌الله غفوری خاطرنشان کرد: دشمن مستکبر غافل از آن بود که ملت ایران با رهبری عظیم‌الشأن و نیروهای مقتدر و مؤمن نظامی، شرایطی متفاوت از همه دنیا رقم زده است.

وی با تأکید بر اهمیت تلاوت آیات سوره فتح و انفال، این آیات را بیانگر شرح حال امروز کشور در مقابل دشمنان دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که ملت ایران تا اینجا پیروز قطعی این میدان است و بر دشمن آمریکایی-صهیونیستی پیروز شده است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به برکات و عظمت خلق شده از دل این تهدید بزرگ، اظهار داشت: بزرگترین تهدید، به بزرگترین فرصت‌ها در عرصه‌های معنوی، اتحاد ملی و ساختن آینده‌ای سرافراز تبدیل شد.

وی با تقدیر از حضور گسترده و هوشمندانه مردم در صحنه، مقاومت آنان، تشکیل گروه‌های جهادی و ثبت‌نام میلیونی در ایران جانفدا را معجزه الهی و نشانه الفت قلبی دانست که خداوند در قرآن به آن وعده داده است.

آیت‌الله غفوری از نیروهای مقتدر نظامی به ویژه برای اقدام قاطع قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در تنگه هرمز تقدیر کرد و افزود: از مسئولان ملی به ویژه رئیس‌جمهور پرکار و تلاشگر و وزرا، همچنین در سطح استان از خدمات استاندار مومن، انقلابی و پرتلاش و کلیه مدیران حاضر در صحنه قدردانی می‌کنم.

وی در پایان با بشارت پیروزی نهایی و ثبت این روزهای افتخارآمیز در تاریخ، تأکید کرد: ما تا گرفتن انتقام خون شهدای والامقام، از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای جنگ دوازده روزه، امام شهید و شهدای دفاع مقدس رمضان، از دشمنان دست برنخواهیم داشت و ان‌شاءالله با اقتدار، دست رژیم صهیونیستی و آمریکا را از منطقه کوتاه خواهیم کرد.