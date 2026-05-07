چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی به «کودک کشی» علاقه دارند؟

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: «در جنگ علیه ایران، باید رویکردی مشابه «قتل عام فرزندان اول» که در تورات آمده است، اتخاذ شود. اگر دسترسی به مقامات ارشد ممکن نیست، باید کودکان را هدف قرار داد.» این جمله، بخشی از یک پست حذف شده به زبان عبری در پلتفرم ایکس است که سطح فروپاشی اخلاقی مبانی تلمودی رژیم صهیونیستی را نشان می دهد. نویسنده این پست، «اوریت پرلوف» عضو مؤسسه مطالعات امنیت داخلی در دانشگاه تلآویو است.
الجزیره با اشاره به این پست که ساعتی بعد حذف شد، افزود که پرلوف معتقد است که باید رویکردی مذهبی و افراطی در جنگ علیه ایران اتخاذ شود و کودکان ایرانی باید به روشی مشابه فاجعه کشتار فرزندان نخست که در تورات ذکر شده است، کشته شوند.
این تاکتیکها قبلاً در غزه نیز به کار گرفته شدهاند و طبق آمار سازمان ملل متحد، بیش از ۱۴ هزار کودک در این منطقه به شهادت رسیده اند. این کارشناس صهیونیستی پیشنهاد میدهد که همین الگو در ایران و لبنان نیز به کار گرفته شود.
این مطلب گرچه بلافاصله از فضای مجازی حذف شد، اما یک اظهارنظر گاهی اوقات میتواند بیانگر یک ذهنیت نهادینه شده، باشد. این پست تنها بیانگر کلماتی نیست که یک فعال سیاسی در لحظه خشم به زبان آورده بلکه چگونگی توجیه خشونت، کشتار و ذبح کودکان و مشروعیت دادن به آن را توجیه می کند.
الجزیره با اشاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی، حملات خود به ایران را با کشتار ۱۶۸ دختر دبستانی آغاز کردند و کوچکترین ابراز پشیمانی از اقدامات خود نشان ندادند، افزود که مشابه این رفتار پیش از این در افغانستان نیز انجام شده بود، همانطور که رد پای این رفتارها را در میان قربانیان جزیره اپستین نیز مشاهده می کنیم. این اظهارات تلمودی در تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه نیز کاملا مشهود است.
این مقاله با مقایسه رفتار رژیم صهیونیستی با فراعنه می افزاید که تهدیدی که هر دوی این طاغوت ها در کودکانی می بینند که به سن بلوغ نرسیده اند، این است که وقتی این کودکان بزرگ شوند، احتمالا خطری برای او ایجاد می کنند.
حمله به کودکان؛ بیش از یک خطای انسانی
الجزیره با اشاره به ذکر داستان حضرت موسی در قران کریم، می افزاید که هدف قرار دادن کودکان یک ملت، نه تنها یک خطای اخلاقی است، بلکه خطایی در درک سرنوشت محتوم مستبدان نیز هست.
بر اساس این گزارش منطق صهیونیستها در انجام این جنایت کاملاً آشناست: تهدید باید قبل از ظهور آن از بین برود، آینده باید امروز نابود شود. این همان منطق فرعون است. جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز به راه انداختهاند، به وضوح نشان میدهد که این طرز فکر صرفاً یک نظریه نیست. تعداد بالای شهادت کودکان در غزه و هدف قرار دادن سیستماتیک زیرساختهای غیرنظامی و تکرار همین الگو در ایران و لبنان، تأکید میکند که این رفتار یک استثنا نیست، بلکه رویکردی است که ریشههای تلمودی دارد.
لذا هدف قرار دادن مدارس، بیمارستانها و خانهها و تبدیل کودکان از به قربانیان، تنها ناشی از «عوارض جانبی جنگ» نیست، بلکه اثبات میکند که آن پست حذف شده فقط یک پیشنهاد نبود، بلکه یک تشخیص بود.
این گزارش با اشاره به اینکه صهیونیست ها هر رفتاری را با دشمنان خود مباح می دانند، افزود که یک اصل دینی ریشهدار در اسلام وجود دارد که همیشه مسلمانان را از قرار گرفتن به عنوان عامل این جنایات برحذر میدارد و حتی در جنگ نیز استفاده از همه ابزارها علیه دشمن مباح نیست.
در طرف مقابل اما، عادی شدن مرگ و میر کودکان در غزه و ایران و تبدیل شدن آن به یک عدد، نشان میدهد که چگونه شرارت در دنیا رایج شده است. این عادی شدن نه تنها در نگاه بیرونی فرد ظاهر میشود، بلکه تحول درونی در وجود انسان ایجاد میکند و باعث بروز عادت به خطرناکترین شکل خشونت می شود؛ زیرا خشونت پس از یک حد معین، به رفتاری خودکار تبدیل میشود که بدون هیچ گونه بازخواستی انجام میگیرد.
