۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۶

افزایش آمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به بیش از ۲۳۰۰ نفر

وزارت بهداشت لبنان از افزایش شهدای حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور به بیش از ۲۳۰۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: در جریان حمله رژیم صهیونیستی به منطقه قعقعیه الجسر واقع در النبطیه دست کم شش لبنانی زخمی شدند.

این وزارت خانه تاکید کرد، تعداد شهدای لبنانی از ابتدای تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور در ۲ مارس گذشته تاکنون به ۲ هزار و ۳۷۸ نفر رسیده است.

روز گذشته نیز خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان اشغالگر همچنان در حال منفجر کردن منازل در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان هستند.

رژیم صهیونیستی در سایه ادامه نقض آتش بس لبنان، چندین خانه در شهر بنت جبیل واقع در جنوب این کشور را منفجر کرد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها