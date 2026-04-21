۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

گزارش سی‌ان‌ان درباره غیرقابل اعتماد بودن ترامپ

گزارش سی‌ان‌ان درباره غیرقابل اعتماد بودن ترامپ

یک رسانه آمریکایی با اشاره به تغییر جهت‌های ناگهانی رئیس جمهوری این کشور در قبال جنگ علیه ایران، اظهارات وی را قابل اعتماد ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان در گزارشی نوشت که تنها دو روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد ایران با همه چیز موافقت کرده، تهران مجدداً تنگه هرمز را بست و رئیس جمهور آمریکا نیز تهدید به انهدام پل ها و نیروگاه های ایران کرد.

سی ان ان افزود که این تغییر جهت های ناگهانی، نمونه ای از سبک رهبری جنگی ترامپ است که میان پیش بینی های خوش بینانه از صلح قریب الوقوع و تهدیدات هشداردهنده در نوسان است.

این شبکه خبری با اشاره به کاهش محبوبیت ترامپ در نظرسنجی ها (۳۷ درصد) و نگرانی های او از تبعات جنگ، خاطرنشان ساخت روزهای آتی آزمونی سرنوشت ساز برای راهبرد ترامپ است.

    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      ترامپ کودک کش جنایتکار خدا نابودت کنه زجرکش بشی

