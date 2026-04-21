۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

ژاپن صادرات سلاح‌های مرگبار را تسهیل کرد

مطابق با دستورالعمل صادره از سوی کابینه نخست وزیر ژاپن، توکیو مجموعه‌ای از موانع نهایی پیرامون ممنوعیت صادرات سلاح‌های کشنده را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژاپن امروز سه‌شنبه ممنوعیت صادرات سلاح‌های کشنده را لغو کرد؛ اقدامی که تغییری عمده در سیاست اعلامی توکیو پس از جنگ این کشور به شمار می آید.

تصویب دستورالعمل جدید توسط کابینه سانای تاکایچی، نخست وزیر این کشور مجموعه‌ ای از موانع نهایی برای بسیاری از فروش‌ های تسلیحاتی، از جمله کشتی‌ های جنگی، پهپادهای جنگی و سایر سلاح‌ های توسعه‌ یافته توسط ژاپن را از بین می‌ برد.

بر اساس اعلام این رسانه، توکیو در نشست رسمی کابینه، «3 اصل انتقال تجهیزات دفاعی» و دستورالعمل‌ های اجرایی آن را رسما اصلاح کرد که در نتیجه آن، ژاپن اصولا صادرات سلاح‌ های مرگبار را مجاز کرده است.

    • IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      آمریکا تلاش داره ژاپن را به جنگ با چین وادارد . از هر طرف که کشته شود به نفع آمریکاست . مثل دشمنی روسیه و آلمان که به نفع آمریکا شده است

