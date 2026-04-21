به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژاپن امروز سه‌شنبه ممنوعیت صادرات سلاح‌های کشنده را لغو کرد؛ اقدامی که تغییری عمده در سیاست اعلامی توکیو پس از جنگ این کشور به شمار می آید.

تصویب دستورالعمل جدید توسط کابینه سانای تاکایچی، نخست وزیر این کشور مجموعه‌ ای از موانع نهایی برای بسیاری از فروش‌ های تسلیحاتی، از جمله کشتی‌ های جنگی، پهپادهای جنگی و سایر سلاح‌ های توسعه‌ یافته توسط ژاپن را از بین می‌ برد.

بر اساس اعلام این رسانه، توکیو در نشست رسمی کابینه، «3 اصل انتقال تجهیزات دفاعی» و دستورالعمل‌ های اجرایی آن را رسما اصلاح کرد که در نتیجه آن، ژاپن اصولا صادرات سلاح‌ های مرگبار را مجاز کرده است.