تالار وحدت تهران میزبان «حماسه ایران امام رضا(ع)»

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)؛ از برگزاری ویژه برنامه «حماسه ایران امام رضا(ع)» در شامگاه میلاد امام رضا(ع) 8 اردیبهشت ماه در تالار وحدت تهران خبر داد.

فرشید فلاح با بیان اینکه این ویژه برنامه با سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اهالی فرهنگ و هنر، خادمان ادوار فرهنگ رضوی، خادمان و فعالان قرآنی، خادمیاران رضوی و اقشار مختلف برگزار می شود گفت: ویژه برنامه «حماسه ایران امام رضا(ع)» گرد همایی خادمان ادوار فرهنگ رضوی در سالهای گذشته است.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با اشاره به اینکه این مراسم گرامیداشت یاد رهبر شهید است افزود: ویژه برنامه «حماسه ایران امام رضا(ع)»؛ با یاد بزرگمرد تاریخ معاصر ایران، خادم فهیم و فرهیخته رهبر عظیم الشان شهید برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه های متنوع فرهنگی و هنری با موضوع حضرت رضا(ع) برای اجرا در این مراسم پیش بینی شده است اظهار داشت: آثار مختلف فرهنگی و هنری با موضوع امام رضا(ع) در این مراسم رونمایی خواهد شد.

فلاح ادامه داد: هر ساله مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در مشهد برگزار می شد که امسال به دلیل شرایط جنگی این مراسم به تعویق افتاده است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و نهادهای مختلف این مراسم را در تالار وحدت برگزار می کنند.

فرشید فلاح در پایان یادآور شد: شرکت در این مراسم برای عموم مردم آزاد است.