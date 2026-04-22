شادی در باغ شادی؛تولد گوزن زرد ایرانی در منطقه حفاظت شده باغ شادی خاتم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمودی اظهار داشت: با توجه به اینکه فصل بهار، زمان اصلی زادآوری طبیعی حیاتوحش است، مأموران اجرایی منطقه باغ شادی در حین پایش و گشتزنی در سایت، یک رأس گوساله گوزن زرد ایرانی را مشاهده کردند که بهتازگی متولد شده بود.
وی افزود: زادآوری موفق گوزن زرد ایرانی در این مجموعه، نتیجه تلاش مستمر همکاران و شرایط زیستگاهی مناسب در سایت تکثیر و پرورش باغ شادی است که نقش مهمی در حفظ و پایداری جمعیت این گونه ارزشمند و در خطر انقراض دارد.
محمودی در ادامه اظهار کرد: این سایت بهعنوان یکی از مراکز موفق تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی در استان یزد و حتی در سطح کشور شناخته میشود و تولد این گوساله، امیدها برای تقویت جمعیت این گونه کمنظیر را افزایش داده است.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم در پایان با قدردانی از زحمات محیطبانان و مأموران اجرایی منطقه، بر ضرورت تداوم حفاظت، پایش مستمر و مشارکت جوامع محلی در صیانت از حیاتوحش و گونههای در معرض خطر تأکید کرد.
