به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ در راستای ادعاهای جدید و متناقض خود درباره مذاکرات اسلام آباد گفت: احتمال دارد دور دوم مذاکرات میان آمریکا و ایران جمعه به میزبانی پاکستان برگزار شود.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که محاصره دریایی اعمال شده توسط آمریکا نقض آتش بس محسوب شده و تا زمان عدم لغو آن در مذاکرات شرکت نخواهد کرد.

به نظر می رسد این اظهارات ترامپ بیشتر مصرف داخلی دارد و افزایش قیمت سوخت در آمریکا به شدت رئیس جمهور آمریکا را تحت فشار قرار داده است.

یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد افکار عمومی در ایالات متحده به‌شدت دچار شکاف است و بخش عمده‌ای از رأی‌دهندگان، دونالد ترامپ را مسئول افزایش قیمت بنزین می‌دانند؛ موضوعی که در بحبوحه بحث‌های سیاسی درباره افزایش هزینه انرژی و پیامدهای اقتصادی آن شدت گرفته است.

بنا بر پیشنهاد طرف پاکستانی قرار بود دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شود اما ایران به دلیل زیاده‌خواهی‌ها و نقض آتش‌بس از سوی آمریکا حاضر به مشارکت در مذاکرات نشد و وزارت خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران آغاز کننده این جنگ تحمیلی نبوده و اقدامات ایران جملگی در راستای حق ذاتی دفاع مشروع ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره احتمال دور دیگری از مذاکرات با آمریکا گفت: دیپلماسی، ابزار تامین منافع و امنیت ملی است و ما هرگاه به این جمع‌بندی برسیم که زمینه لازم و منطقی برای استفاده از این ابزار جهت تحقق منافع ملی و تثبیت دستاوردهای ملت ایران در ناکام‌گذاشتن دشمنان از رسیدن به اهداف شوم‌شان مهیا است، اقدام خواهیم کرد.