به گزارش خبرگزاری مهر، اساتید بسیجی ۱۱۳ دانشگاه سراسر کشور در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تأسیس سپاه، ضمن گرامیداشت یاد شهدای اخیر (رهبر شهید و کودکان میناب)، ایستادگی تیم مذاکره‌کننده را عامل کرنش ترامپ و تمدید آتش‌بس دانستند. آنان از نامه ۱۳۰۰ استاد جهانی در محکومیت حملات به دانشگاه‌ها تقدیر کرده و خواسته‌های قلدرمآبانه «غنی‌سازی صفر و انتقال اورانیوم غنی شده به آمریکا» را غیرقابل پذیرش خواندند.

متن بیانیه اساتید بسیجی ۱۱۳ دانشگاه سراسر کشور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ» (هود: ۱۱۳)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۴۷ سال گذشته، همواره در خط مقدم دفاع از امنیت و منافع ملی و عزت ایران اسلامی ایستاده است. از هشت سال دفاع مقدس تا عملیات‌های غرورآفرین «وعده صادق» که در «وعده صادق ۴» توانست با ۱۰۰ موج موشکی و پهپادی و اثبات قدرت بازدارندگی و دانش بومی خود، معادلات دشمنان را بر هم بزند. این نهاد مقدس در هم‌افزایی کامل با ارتش جمهوری اسلامی ایران، تجلی‌بخش وحدت، انسجام و اقتدار نیروهای مسلح در سخت‌ترین لحظات تاریخی بوده است که ثمره شیرین آن پاسخ‌های کوبنده به اقدامات ضدبشری دشمن قدار و التماس آن‌ها برای آتش‌بس دو هفته‌ای است.

امروز ملت بزرگ ایران در حالی دوم اردیبهشت سالروز تأسیس این نهاد مقدس را گرامی می‌دارد که علی‌رغم موشک‌باران سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، هنوز بوی باروت از جنایت سبعانه و ددمنشانه نهم اسفند ۱۴۰۴ دشمن آمریکایی-صهیونی به مشام می‌رسد. حمله هوایی در نخستین ساعات جنگ رمضان، نماد عریان وحشیگری اصحاب اپستین و حاکمان بر تمدن غربی بود؛ جنایتی که طی آن، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) به شهادت رسید و چندی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشورمان به فیض عظیم شهادت نائل آمدند. این حملات با شلیک موشک‌ها به ۱۶۷ کودک دبستان «شجره طیبه» در میناب آغاز شد و در همان ساعت‌های نخستین، آن‌ها قربانی خباثت جنین‌خواران، کودک‌کشان و کودک‌آزاران شدند.

ما اساتید بسیجی ۱۱۳ دانشگاه سراسر کشور، با تبریک دوم اردیبهشت سالروز تولد سپاه قدرتمند و مکتبی و قدردانی از مجاهدت‌های بی‌نظیر سبزپوشان جان‌فدای کشورمان و ارج نهادن به فداکاری ماندگار و تاریخ‌ساز ملت مبعوث شده ایران اسلامی در میدان و خیابان و ادای احترام به ایستادگی مسئولان و خادمان ملت در قوای سه‌گانه و تمامی دست‌اندرکاران و ارکان مرتبط با دفاع مقدس در خطوط مقدم نبرد و پشت جبهه، به ویژه نیروهای مسلح مقتدر کشورمان، در شرایط حساس کنونی بر تحقق محورهای راهبردی ذیل که از متن تحولات میدان، خیابان و دیپلماسی قابل درک است، تأکید می‌نماییم:

۱- آتش‌بس دو هفته‌ای با میانجیگری پاکستان، بار دیگر نشان داد که رویکرد مسلط در کاخ سفید نه دیپلماسی، که تداوم همان سیاست شکست‌خورده فشار حداکثری و مطالبات غیرمنطقی است. آتش‌بس از همان ابتدا با نقض مکرر از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد. محاصره دریایی ایران و حمله مسلحانه به نفتکش و کشتی باری «توسکا» در آب‌های بین‌المللی، مصداق بارز دزدی دریایی دولتی و سازمان‌یافته و نقض آشکار توافق بود. دونالد ترامپ در اظهاراتی متناقض و توأم با قلدری در ساعات پایانی آتش‌بس، از یک سو مدعی پیشرفت در مذاکرات و از سوی دیگر با لحنی تهدیدآمیز، اظهارات سخیف گذشته خود را تکرار می‌کند. ایران بارها تأکید کرده است که تحت فضای تهدید مذاکره نمی‌کند و از لحاظ منطقی نیز نمی‌توان انتظار داشت در وضعیتی که آمریکا لفاظی‌های تهدیدآمیز خود را تشدید کرده و با ادامه محاصره دریایی و حمله به کشتی‌های تجاری به نقض آتش‌بس ادامه می‌دهد، ایران ادعاهای آمریکا برای دیپلماسی را جدی بگیرد. به این ترتیب، واشنگتن پس از شکست در میدان و سرخوردگی از دستیابی به اهداف خود در صحنه نبرد و التماس برای برقراری آتش‌بس با ظاهرسازی رسانه‌ای و القای تصویر حامی صلح، در عمل سعی می‌کند با زیاده‌خواهی و بدعهدی، خود خواسته‌های ظالمانه‌اش را از طریق مذاکره به کشورمان تحمیل کند و به همین دلیل با رفتار یک‌جانبه‌گرایانه خود را مسئول اصلی بن‌بست و زمینه‌ساز تشدید تنش معرفی کرده است.

۲- «غنی‌سازی صفر» و «انتقال اورانیوم غنی‌شده به آمریکا» خواسته‌ای قلدرمآبانه و غیرعلمی و ناقض قوانین بین‌المللی است که هیچ ملت آزاده‌ای نمی‌پذیرد. حق مسلم غنی‌سازی صلح‌آمیز اورانیوم و استفاده از آن، خط قرمز ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران صحه گذاشته است، اما در برابر زرادخانه آشکار هسته‌ای رژیم صهیونیستی - که نه تنها به NPT نپیوسته، بلکه هرگز بازرسی‌های بین‌المللی را نپذیرفته - سکوت کرده است. در سایه همین سکوت شرم‌آور و چراغ سبز دبیر کل آژانس، تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و بوشهر بارها هدف حملات وحشیانه قرار گرفتند، دانشمندان برجسته هسته‌ای ایران ترور و به شهادت رسیدند و در جریان جنگ تحمیلی سوم، دانشگاه‌های تراز اول کشور نظیر شهید بهشتی، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و چندین مرکز دانشگاهی و پژوهشی آماج حملات وحشیانه و ضدعلمی دشمن قرار گرفتند. اما دشمن باید بداند که علم با ترور دانشمندان و تخریب واندام مهد پرورش آنان یعنی دانشگاه از بین نمی‌رود؛ علم در ذهن، فکر و اندیشه ناب اساتید و دانشجویان این سرزمین، زنده‌تر از همیشه جریان دارد و هرگز تحت تأثیر زیاده‌خواهی‌های زورگویان قرار نخواهد گرفت. ما ضمن محکوم کردن این جنایات حقوق بشری، با ملت عزیز کشورمان پیمان می‌بندیم که در تولید علم نافع و تمدن‌ساز برای پیشرفت ایرانی اسلامی روزافزون کشورمان بیش از گذشته گام خواهیم برداشت.

۳- پشتوانه اصلی تیم مذاکره‌کننده ایران - که عزتمندانه در ادامه خط میدان و خیابان از منافع ملی پاسداری می‌کند - سه سلاح راهبردی فراتر از سلاح هسته‌ای است: نخست، استمرار حضور قدرتمندانه میلیونی مردم در اجتماعات پنجاه‌روزه که بزرگترین مانع تحقق سناریوی براندازی نرم بود؛ دوم، کنترل هوشمند تنگه هرمز که در اوج محاصره ناجوانمردانه دریایی، شریان انرژی جهان را در قبضه قدرت بومی ایران قرار داد؛ و سوم، هم‌افزایی نیروهای مسلح ایران با جبهه مقاومت که در عملیات «وعده صادق ۴» و جنگ رمضان، ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کرد. ما اساتید بسیجی با اشراف کامل بر این واقعیت‌های میدانی، حمایت قاطع و بی‌چون و چرای خود را از تیم مذاکره‌کننده اعلام می‌داریم. ایستادگی آن‌ها در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی، در نهایت منجر به کرنش ترامپ و تمدید آتش‌بس بدون قید زمان شد؛ این چیزی جز سرافکندگی برای استکبار و پذیرش قدرت بازدارنده ایران نیست.

۴- مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از تمامی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه‌های ایران و جهان ابراز می‌داریم که در طول جنگ تحمیلی دوم، سوم و پس از آن، با مجاهدت علمی و رسانه‌ای خود، ابعاد وحشیانه جنایات ضدبشری آمریکا و صهیونیست‌ها را برای افکار عمومی جهان تبیین کردند. در این میان، علاوه بر اعتراض گسترده دانشمندان و اساتید کشورمان و صدور بیانیه‌های گوناگون، نامه سرگشاده بیش از ۱۳۰۰ استاد از معتبرترین دانشگاه‌های جهان - شامل برندگان جایزه نوبل، مدال پائول دیراک و روسای ده دانشگاه برتر جهان - خطاب به رئیس سازمان ملل و یونسکو برای محکومیت حملات به دانشگاه‌های ایران، و همچنین بیانیه ۲۱۸ محقق و استاد دانشگاه‌های فرانسه که بمباران ایران را «به معنی نابودی میراث بشری و تهدید جدی علیه تحقیقات علمی جهانی» توصیف کردند، نقطه عطفی در تاریخ حمایت جامعه علمی بین‌المللی از حقیقت و عدالت بود. از تمامی دانشگاهیان جهان برای نهضت روشنگری و اقدامات بیشتر در محکومیت جنایات جنگی و حمایت از ملت بزرگ ایران دعوت می‌نماییم.

۵- تجربه تاریخی جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، این حقیقت را یک بار برای همیشه روشن ساخت که ملت بزرگ ایران در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، همواره دشمن‌شناسی خود را به مثابه یک فرهنگ راهبردی به منصه ظهور رسانده است. آنگاه که تصویرسازی رسانه‌ای دشمن از «دودستگی و چندگانگی» در جامعه ایرانی، به آخرین سنگرهای امید واشنگتن و تل‌آویو بدل شده بود، ملت ایران با وحدت و انسجامی مثال‌زدنی، جهانیان را شگفت‌زده کرد. شرکت حدود ۳۰ میلیون نفر در پویش «جان فدا» - فارغ از هر گرایش سیاسی و قومیتی - نشان داد که مردم این سرزمین با خون خود پای کیان ملی ایستاده‌اند و هر گونه تصور از خلأ پشتوانه مردمی برای نظام و نیروهای مسلح، توهمی بیش نیست. این واقعیتِ غیرقابل انکار ایران امروز است؛ واقعیتی که ترامپِ شکست‌خورده در جنگ، ناگزیر از پذیرش آن شد و تمدید آتش‌بس پس از تهدیدات پیاپی، چیزی جز اعتراف عریان به بن‌بست راهبردی آمریکا معنا ندارد. در چنین فضایی، ملت ایران با قاطعیت تمام، مرز خود را از منافقین، سلطنت‌طلبان و آن طیف قلیل از خواصِ ناآگاه یا همسو با دشمن که طمع‌ورزی و زمینه‌های حمله وحشیانه به ایران عزیز را فراهم آورده یا می‌آورند، جدا کرده است.

غربی‌ها و صهیونیست‌ها اگر از تاریخ عبرت گیرند، باید این بار - پس از ده‌ها آزمون و خطا - سرانجام بپذیرند که «یک‌صدایی و انسجام ملی» در برابر دشمن متجاوز، نه شعار که یک واقعیت ماندگار است و هرگونه پروژهٔ القای دودستگی چه در میان مردم و چه در میان مسئولان در این سرزمین، محکوم به شکستی زودهنگام و تحقیرآمیز خواهد بود.

در پایان، بار دیگر ضمن بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، دوم اردیبهشت‌ماه، سالروز تولد نهادی که مایه عزت و آبروی نظام اسلامی است را تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای تمامی شهدای گرانقدر - به‌ویژه رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، کودکان شهید میناب و فرماندهان شهید - علو درجات و همجواری با اولیاءالله را مسئلت داریم. ما اساتید بسیجی ۱۱۳ دانشگاه سراسر کشور، بر عهد خود با شهدا و بر ادامه راه پرافتخار مقاومت، تا تحقق وعده الهی در نابودی کامل ظلم و استکبار، استوار و پایدار خواهیم ماند. دشمنان بدانند که ملت سرافراز ایران و نیروهای مسلح آن، با اتکا به خداوند و با پشتوانه ایمان و وحدت، چنان پاسخی به هر تهدیدی خواهند داد که تاریخ بار دیگر شکست توهم قدرت آنان را به نظاره بنشیند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

اساتید بسیجی ۱۱۳ دانشگاه سراسر کشور

دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵»

اساتید بسیجی ۱۱۳ دانشگاه ذیل این بیانیه را امضا کرده‌اند:

۱. دانشگاه صنعتی شریف ۲. دانشگاه تهران ۳. دانشگاه امیرکبیر ۴. دانشگاه علم و صنعت ۵. دانشگاه خواجه نصیرالدین ۶. دانشگاه تربیت مدرس ۷. دانشگاه الزهرا ۸. دانشگاه علامه طباطبایی ۹. دانشگاه شهید بهشتی ۱۰. دانشگاه آزاد علوم تحقیقات ۱۱. دانشگاه آزاد تهران غرب ۱۲. دانشگاه آزاد تهران شمال ۱۳. دانشگاه آزاد تهران مرکزی ۱۴. دانشگاه آزاد تهران شرق ۱۵. دانشگاه آزاد تهران جنوب ۱۶. دانشگاه ارومیه ۱۷. دانشگاه صنعتی ارومیه ۱۸. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ۱۹. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۰. دانشگاه مازندران ۲۱. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ۲۲. دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۳. دانشگاه بهبهان ۲۴. دانشگاه صنعت نفت اهواز ۲۵. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ۲۶. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ۲۷. دانشگاه محقق اردبیلی ۲۸. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۲۹. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ۳۰. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۳۱. دانشگاه خوارزمی ۳۲. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۳۳. دانشگاه تبریز ۳۴. دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان ۳۵. دانشگاه صنعتی سهند ۳۶. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ۳۷. دانشگاه ایلام ۳۸. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام ۳۹. دانشگاه خلیج فارس ۴۰. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ۴۱. دانشگاه شهرکرد ۴۲. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ۴۳. دانشگاه بیرجند ۴۴. دانشگاه صنعتی بیرجند ۴۵. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ۴۶. دانشگاه شیروان ۴۷. دانشگاه کوثربجنورد ۴۸. دانشگاه دولتی بجنورد ۴۹. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ۵۰. دانشگاه زنجان ۵۱. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ۵۲. دانشگاه سمنان ۵۳. صنعتی شاهرود ۵۴. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ۵۵. دانشگاه ملی زابل ۵۶. دانشگاه سسیستان و بلوچستان زاهدان ۵۷. دانشگاه ولایت ایرانشهر ۵۸. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ۵۹. دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره) ۶۰. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ۶۱. دانشگاه قم ۶۲. دانشگاه علوم پزشکی قم ۶۳. دانشگاه صنعتی قم ۶۴. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ۶۵. دانشگاه کردستان ۶۶. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ۶۷. دانشگاه رازی کرمانشاه ۶۸. دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۶۹. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ۷۰. دانشگاه یاسوج ۷۱. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ۷۲. دانشگاه گنبد ۷۳. دانشگاه کشاورزی گرگان ۷۴. دانشگاه گلستان ۷۵. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان ۷۶. دانشگاه بوعلی سینا ۷۷. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ۷۸. دانشگاه یزد ۷۹. دانشگاه اردکان ۸۰. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ۸۱. دانشگاه گیلان ۸۲. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان ۸۳. دانشگاه آیت الله بروجردی ۸۴. دانشگاه لرستان ۸۵. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ۸۶. دانشگاه دولتی اراک ۸۷. دانشگاه صنعتی اراک ۸۸. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۸۹. دانشگاه هرمزگان ۹۰. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ۹۱. دانشگاه صنعتی اصفهان ۹۲. دانشگاه اصفهان ۹۳. دانشگاه کاشان ۹۴. دانشگاه هنر اصفهان ۹۵. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ۹۶. دانشگاه دولتی جهرم ۹۷. دانشگاه صنعتی شیراز ۹۸. دانشگاه شیراز ۹۹. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ۱۰۰. دانشگاه باهنر کرمان ۱۰۱. دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ۱۰۲. دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۰۳.دانشگاه جیرفت ۱۰۴.دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (حاج قاسم سلیمانی) ۱۰۵. دانشگاه نیشابور ۱۰۶. دانشگاه فردوسی مشهد ۱۰۷. دانشگاه سبزوار ۱۰۸. دانشگاه تربت حیدریه ۱۰۹. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۱۰. دانشگاه ملی مهارت ۱۱۱. دانشگاه جامع علمی کاربردی ۱۱۲. دانشگاه پیام نور ۱۱۳. دانشگاه فرهنگیان