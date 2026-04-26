خط دفاع تیم ملی فوتبال باید جوان شود/ استقلال شایسته حضور در آسیاست

علی حمودی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص انتقاد از انتخاب نفرات جدید تیم ملی گفت: در فوتبال ما هر سرمربی که نفرات تیم ملی را انتخاب می‌کند مورد انتقاد قرار می‌گیرد، سالها است که این انتقاد وجود دارد و هیچ ارتباطی هم به مربی خارجی یا داخلی ندارد. انتقاد اگر سازنده باشد قابل قبول است. کادر فنی حق دارد که بازیکنان زیادی را به اردو دعوت کند و از بین همه انتخاب ها بهترین ها را در اردو نگه دارد پس بهتر است به سلیقه سرمربی احترام بگذاریم چون چه تیم نتیجه بگیرد و چه نتیجه نگیرد شخص سرمربی باید پاسخگوی افکار عمومی و کارشناسان و رسانه ها باشد.

خط دفاع باید جوان شود

وی در مورد نگرانی اهالی فوتبال از خط دفاع تیم ملی گفت: خط دفاع یکی از حساس‌ترین خطوط در فوتبال است و باید نقطه قوت تیم باشد. خط دفاع تیم ملی میانگین سنی بالایی دارد و باید هرچه زودتر تا قبل از شروع بازی های جام جهانی ترمیم شود. ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه می‌تواند خط دفاع را به نقطه قوت تیم ملی تبدیل کند. حریفان ایران بازیکنان جوان و پر انرژی دارد و باید خط دفاع به گونه ای ترمیم شود که مدافعان اجازه ندهند هیچ مهاجمی به راحتی از دفاع ما عبور کند. بطور حتم سرمربی تیم ملی به نقاط قوت و ضعف تیم ملی کاملا آشنا است و خیلی زود نقاط ضعف را برطرف خواهد کرد.

راز موفقیت ملی پوشان مشخص است

کارشناس فوتبال رمز موفقیت تیم ملی در جام جهانی را بازی‌های تدارکاتی دانست و گفت: اصلی ترین دلیل برای رسیدن به موفقیت در جام جهانی برگزاری چند بازی تدارکاتی با تیم های قوی است. بازی با تیم های همچون کاستاریکا یا برخی تیم های آسیایی نمی‌تواند ملی پوشان ما را به هماهنگی کامل برساند. باید با تیم هایی بازی کنیم که تحت فشار قرار بگیریم و آماده شویم که در جام جهانی مقابل حریفان پر قدرت ظاهر شویم. فدراسیون فوتبال هر چه در توان دارد باید بگذارد تا بتواند ۲یا ۳ حریف خوب و قدرتمند برای بازی با تیم ملی تدارک ببیند در غیر اینصورت نباید انتظارات را از تیم ملی بالا ببریم و این ذهنیت را بین مردم بوجود بیاوریم که به راحتی از مرحله اول صعود خواهیم کرد.

ادامه لیگ تاثیری نخواهد داشت

حمودی با انتقاد از مسولان سازمان لیگ بدلیل ادامه برگزاری لیگ بیست و پنجم گفت: لیگ بدلیل جنگ تحمیلی تعطیل شد و با توجه به زمان اندک تا شروع جام جهانی و برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی قرار است لیگ بعد از جام جهانی ادامه پیدا کند. ادامه این لیگ هیچ کمکی به فوتبال ما نخواهد کرد و تاثیر مثبتی هم نخواهد داشت. مسئولان فوتبال کشور باید این لیگ را به فراموشی بسپارند و با یک برنامه ریزی دقیق خود را آماده شروع لیگ بیست و ششم کنند. برگزاری لیگ بیست و پنجم فقط از لحاظ اقتصادی به تیم های لیگ برتری ضربه خواهد زد و نمی‌تواند پوئن مثبتی برای فوتبال ما داشته باشد.

استقلال شایسته حضور در لیگ قهرمانان است

وی در مورد انتخاب استقلال به عنوان تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا گفت: با توجه به شرایط کشور و اعلام تیم ایرانی به کنفدراسیون آسیا برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا استقلال شایسته ترین انتخاب بود. آبی ها با اقتدار در صدر جدول حضور داشتند و می‌توانند نماینده شایسته ای برای کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا باشند. مدیران استقلال باید دست به کار شوند و هر چه زودتر خارجی های با کیفیت را به تهران برگردانند تا استقلال با یک تیم کامل و بدون نقص خود را آماده شروع لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا کند.