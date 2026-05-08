به گزارش خبرنگار مهر آیتالله لطف اله دژکام در خطبه های نماز جمعه شیراز با دعوت همگان به تقوا و پرهیزگاری، تأکید کرد: اساس حرکت مؤمن در زندگی فردی و اجتماعی، خداترسی و توجه به آخرت است.
وی با اشاره به فرازهایی از خطبه متقین در نهجالبلاغه گفت: امیرالمؤمنین علی(ع) در توصیف اهل تقوا، قلبی اندوهگین برای آخرت را از ویژگیهای آنان معرفی میکند؛ اندوهی که موجب رشد انسان است، نه غمهای دنیوی که انسان را کوچک و گرفتار میکند.
امام جمعه شیراز افزود: نگرانی برای مال، مقام و روزی دنیا ارزش ندارد و انسان را از مسیر کمال دور میکند، اما اندیشه آخرت و مسئولیت الهی، انسان را به تعالی میرساند.
وی با تأکید بر سیره امیرالمؤمنین(ع) تصریح کرد: در رفتار آن حضرت، جز خیر و نیکی دیده نمیشود و حتی در عرصه جهاد نیز هدف، رفع شر و تحقق عدالت بوده است.
آیتالله دژکام خاطرنشان کرد: نگاه علوی به جنگ و جهاد، مبتنی بر دفاع از حق و جلوگیری از ظلم است، نه خشونت و شرارت. وی گفت: در جنگهای امیرالمؤمنین(ع)، حتی در سختترین صحنهها، معیار، رضایت الهی و خیر رساندن به جامعه بوده است.
امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به دعای «عبرات» منسوب به حضرت ولیعصر(عج) اظهار داشت: در این دعا، انسان به ناتوانی خود در رسیدن به مراتب عالی تقوا اعتراف میکند، اما در عین حال محبت و ارادت به اهلبیت(ع) را به عنوان سرمایهای ارزشمند مطرح میسازد.
وی افزود: ما نمیتوانیم در همه ابعاد مانند اولیای الهی باشیم، اما محبت به خاندان پیامبر(ص)، اشک بر مصائب اهلبیت(ع) و خدمت به فرهنگ آنان، میتواند جبرانکننده بسیاری از ضعفهای معنوی انسان باشد.
آیتالله دژکام تصریح کرد: گریه بر سیدالشهدا(ع)، حضور در مجالس اهلبیت(ع) و پیوند قلبی با این خاندان، سرمایهای است که در قیامت برای انسان نجاتبخش خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه محبت اهلبیت(ع) در جامعه گفت: جامعهای که با فرهنگ اهلبیت(ع) رشد کند، در سختیها نیز استوار و مقاوم خواهد بود.
جهاد و محبت نیز عبادت است
نماینده ولی فقیه در فارس در ادامه تأکید کرد: تقوا تنها در عبادت فردی خلاصه نمیشود، بلکه در عرصههای اجتماعی، جهاد، دفاع از مظلوم و محبت به اهلبیت(ع) نیز معنا پیدا میکند.
وی افزود: امروز ملت ایران در بسیاری از صحنهها با عشق به اهلبیت(ع) ایستادگی میکند و این فرهنگ، عامل اصلی پایداری در برابر فشارها و دشمنیهاست.
آیتالله دژکام با بیان اینکه مردم ایران در مسیر اهلبیت(ع) حرکت میکنند، گفت: محبت به خاندان پیامبر(ص) یک شعار نیست، بلکه یک سبک زندگی است که آثار آن در میدانهای سخت نیز آشکار میشود.
فارس؛ خط مقدم مقاومت تاریخی تا اقتصاد مقاومتی
امام جمعه شیراز در خطبه های دوم نماز جمعه شیراز با اشاره به نقش تاریخی مردم فارس و جنوب ایران در دفاع از کشور و مقابله با استعمار، گفت: این خطه در قرون اخیر همواره در خط مقدم مقاومت و عزت ایران اسلامی قرار داشته است.
وی با یادآوری نقش آیتالله میرزای شیرازی در مبارزه با استعمار انگلیس افزود: فتوای تاریخی تحریم تنباکو، نمونهای از قدرت مرجعیت دینی در برابر سلطه بیگانگان بود که با یک حکم، استعمار را از ایران عقب راند.
آیتالله دژکام همچنین به نقش تاریخی مردم جنوب ایران از جمله مبارزات امامقلیخان در آزادسازی مناطق اشغالی اشاره کرد و گفت: روحیه ضد استعماری در این منطقه ریشهدار و تاریخی است.
وی با اشاره به وضعیت امروز منطقه تأکید کرد: همان روحیه مقاومت و ایستادگی امروز نیز در نیروهای مسلح و مردم جنوب ایران زنده است و هرگونه تهدید با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
اقتصاد مقاومتی؛ نسخه نجات کشور در نگاه رهبری
امام جمعه شیراز در بخش دیگری از خطبه دوم با اشاره به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، گفت: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد کلان برای عبور از فشارها و تحریمهاست و باید بهصورت جدی دنبال شود.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی سه ویژگی اصلی دارد؛ مردمی بودن، دانشبنیان بودن و عدالتمحوری.
آیتالله دژکام تصریح کرد: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده هر جا مردم وارد میدان شدهاند، مشکلات حل شده و هر جا کار صرفاً دولتی بوده، نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
وی با تأکید بر حمایت از تولید ملی گفت: تقویت صنایع داخلی، خرید کالای ایرانی و حمایت از کارگران و تولیدکنندگان، از پایههای اصلی اقتصاد مقاومتی است.
عدالت اجتماعی و پرهیز از اسراف
امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به ضرورت عدالت اجتماعی گفت: در شرایط اقتصادی امروز، توجه به اقشار ضعیف و محروم یک وظیفه دینی و انسانی است.
وی افزود: مسئولان و مردم باید نسبت به نیازمندان حساس باشند و رسیدگی به آنان را در اولویت قرار دهند.
آیتالله دژکام همچنین با تأکید بر پرهیز از اسراف و مصرفگرایی گفت: فرهنگ صرفهجویی و مدیریت صحیح منابع باید در جامعه نهادینه شود.
