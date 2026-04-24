  1. استانها
  2. کرمان
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

حضور دو کرمانی در اردوی تیم ملی هندبال جوانان ایران 

کرمان- سرمربی و بازیکن تیم هندبال مس کرمان در اردوی تیم ملی جوانان ایران حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین اردوی تیم ملی هندبال جوانان پسر درحالی از روز یکشنبه ۶ اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود که ۲ نماینده از کرمان در این اردو حضور دارند.

دانیال امینایی سرمربی و مبین منصوری بازیکن تیم هندبال مس کرمان نیز به‌عنوان نمایندگان کرمان در این اردو هستند و امینایی، در کادر فنی تیم ملی و مربی تیم ملی هندبال جوانان ایران است.

حضور ۲ هندبالیست کرمانی در اردوی تیم ملی هندبال جوانان ایران 

این اردو به میزبانی فدراسیون هندبال تا ۱۶ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

پیش از این، اردو قبلی تیم ملی هندبال جوانان در شرایط جنگ از ۱۷ فروردین تا پایان فروردین در شهر سبزوار برگزار شده بود که در آن اردو امینایی تنها نماینده کرمانی تیم ملی بود، اما در این اردو یک بازیکن مس کرمان نیز حضور دارد.

حضور ۲ هندبالیست کرمانی در اردوی تیم ملی هندبال جوانان ایران 

مبین منصوری، از هندبالیست‌های جوان و آینده‌دار کرمانی است که پیش از این نیز در اردوی تیم ملی هندبال جوانان حضور داشته است.

تیم ملی هندبال جوانان ایران اردوهای آمادگی خود را برای بازی‌های آسیایی که تیرماه در چین برگزار می‌شود پیگیری می‌کند.

کد مطلب 6809844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها