حضور دو کرمانی در اردوی تیم ملی هندبال جوانان ایران 

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین اردوی تیم ملی هندبال جوانان پسر درحالی از روز یکشنبه ۶ اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود که ۲ نماینده از کرمان در این اردو حضور دارند.

دانیال امینایی سرمربی و مبین منصوری بازیکن تیم هندبال مس کرمان نیز به‌عنوان نمایندگان کرمان در این اردو هستند و امینایی، در کادر فنی تیم ملی و مربی تیم ملی هندبال جوانان ایران است.

این اردو به میزبانی فدراسیون هندبال تا ۱۶ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

پیش از این، اردو قبلی تیم ملی هندبال جوانان در شرایط جنگ از ۱۷ فروردین تا پایان فروردین در شهر سبزوار برگزار شده بود که در آن اردو امینایی تنها نماینده کرمانی تیم ملی بود، اما در این اردو یک بازیکن مس کرمان نیز حضور دارد.

مبین منصوری، از هندبالیست‌های جوان و آینده‌دار کرمانی است که پیش از این نیز در اردوی تیم ملی هندبال جوانان حضور داشته است.

تیم ملی هندبال جوانان ایران اردوهای آمادگی خود را برای بازی‌های آسیایی که تیرماه در چین برگزار می‌شود پیگیری می‌کند.