به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک در خطبه‌های نماز جمعه این شهر ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از مصادیق تقوا در زندگی انسان مراقبت از زبان است، چراکه این زبان اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، انسان را به قرب الهی نزدیک می‌کند و اگر از آن به درستی استفاده نشود، موجب دوری انسان از پروردگار عالم خواهد شد.

وی افزود: یکی از مواردی که سبب دور شدن انسان از خداوند می‌شود، مذمت کردن نابجای دیگران است؛ اینکه انسان نسبت به دیگران سخنی ناروا بر زبان جاری کند، در جایی که حق نیست و ممکن است گرفتار غیبت یا تهمت شود.

امام جمعه جاسک تصریح کرد: انسان باید مراقب زبان خود باشد و دیگران را مذمت نکند؛ حتی اگر سخنی درباره فردی به حق باشد، شایسته نیست انسان آن را بدون ضرورت بر زبان جاری کند.

حضور میلیونی مردم، محاسبات دشمن را شکست داد

حجت‌الاسلام ذاکری در خطبه دوم نماز جمعه جاسک با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب پس از تشییع میلیونی و باشکوه رهبر شهید، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این پیام به نکات مهمی اشاره کردند که یکی از آنها حضور میلیونی مردم و اعجاب‌برانگیز بودن این حضور بود.

وی ادامه داد: این حضور از آن جهت اعجاب‌برانگیز بود که محاسبات دشمن را شکست؛ دشمن تصور می‌کرد میان امت و ولایت، میان مردم و امام امت فاصله ایجاد شده و مردم دیگر توجهی به ولایت ندارند.

امام جمعه جاسک بیان کرد: حضور ده‌ها میلیونی مردم در ایران و عراق نشان داد محبت نسبت به رهبری و ولایت یک امر سطحی نیست، بلکه یک باور عمیق است که در جان مردم نفوذ کرده است.

وی افزود: مردم با وجود سختی‌های فراوان، مشقت‌ها و گرمای شدید هوا، در تشییع و بدرقه رهبر شهید حضور پیدا کردند و به دشمنان نشان دادند که رابطه امت با ولایت یک رابطه عمیق قلبی است.

شکست راهبرد یأس و تفرقه دشمن

حجت‌الاسلام ذاکری با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب، گفت: حضور میلیونی مردم سبب شکست راهبرد یأس و تفرقه دشمن شد.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبر شهید ایران می‌تواند ناامیدی و تفرقه را در میان مردم ایجاد کند، اما حضور گسترده مردم نشان داد نه تنها یأس و ناامیدی در دل مردم جایگاهی ندارد، بلکه شکست و ناامیدی در جبهه دشمن نفوذ کرده است.

امام جمعه جاسک خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم و حاکمیت بود، اما تشییع میلیونی رهبر شهید بار دیگر اتحاد، انسجام، وحدت و یکپارچگی مردم ایران را به رخ جهانیان کشید.

وی ادامه داد: حضور تاریخی مردم در تشییع و بدرقه رهبر شهید، آغاز دوره‌ای جدید برای حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی بود و مردم آمدند تا با رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های رهبر شهید تجدید بیعت کنند.

خون‌خواهی شهدا، مطالبه به حق ملت ایران است

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به موضوع انتقام و خون‌خواهی در پیام رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: یکی از نکات مهم در پیام رهبر معظم انقلاب، موضوع انتقام و خون‌خواهی رهبر شهید و شهدای ایران بود.

وی افزود: ماهیت خون‌خواهی هم یک وظیفه ملی و هم یک تکلیف حاکمیتی است؛ وقتی مردم یک دغدغه و مطالبه داشته باشند، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کارگزار مردم این وظیفه را دنبال خواهد کرد و به سرانجام خواهد رساند.

امام جمعه جاسک تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند ما از خون تک‌تک شهدایی که در جنگ‌هایی که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردند، نخواهیم گذشت و انتقام رهبر شهید خود را خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: دشمنان ملت رشید ایران باید بدانند نیروهای مسلح از خون‌های ریخته شده بی‌گناهان عبور نخواهند کرد و پاسخ لازم را خواهند داد.

حجت‌الاسلام ذاکری با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند فهرستی از جنایتکاران از صدر تا ذیل وجود دارد و این پیام به معنای ورود به مرحله‌ای جدید و سلب امنیت از جنایتکاران و دشمنان ملت ایران است.

وی افزود: دشمنان و جنایتکاران بدانند آرزوی مرگ آرام و در بستر را به گور خواهند برد و جمهوری اسلامی ایران انتقامی سخت، قاطع، محکم و پشیمان‌کننده از آنان خواهد گرفت.

تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمن

امام جمعه جاسک با اشاره به موضوع تفاهم‌نامه‌ها و عهدشکنی دشمنان اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای امضا شد، اما دشمن جنایتکار از همان ابتدا نشان داد که پایبند به این تفاهم نخواهد بود.

وی افزود: آیا ارزش دارد که انسان در برابر دشمنی که همه بندهای تفاهم‌نامه را نقض می‌کند، التماس کند؟ ما باید با ایستادگی، قاطعیت و استحکام در برابر دشمن بایستیم و اجازه ندهیم خون رهبر شهید، شهدای دانش‌آموز و افرادی که به ناحق جان خود را از دست دادند، هدر برود.

حجت‌الاسلام ذاکری تأکید کرد: خون‌خواهی و انتقام از دشمنان، مطالبه به حق ملت جمهوری اسلامی ایران است.

عملیات‌های نیروهای مسلح، پیام اقتدار جمهوری اسلامی ایران

امام جمعه جاسک با اشاره به عملیات‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: عملیات‌هایی که در حال انجام است، در موج‌های مختلف دنبال می‌شود و هدف آن تنبیه دشمن و یادآوری برتری راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.

وی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه افزود: پس از عهدشکنی آمریکا و اقدامات دشمن، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ایستادند و پیام اقتدار خود را به دشمنان مخابره کردند.

حجت‌الاسلام ذاکری با اشاره به موضوع تنگه هرمز گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند عبور و مرور غیرمجاز از تنگه هرمز برای کشتی‌ها مجاز نیست و در برابر هرگونه تخلف و تجاوز، پاسخ لازم داده خواهد شد.

وی ادامه داد: دشمنان بدانند اگر بخواهند از مسیرهایی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن هشدار داده است تخطی کنند، با واکنش نیروهای مسلح مواجه خواهند شد.

امام جمعه جاسک بیان کرد: ضربات مهلکی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه‌های متعدد دشمن وارد کردند، نشان داد جمهوری اسلامی ایران از توان و اقتدار لازم برای دفاع از منافع خود برخوردار است.

وی افزود: مراکز مختلف پشتیبانی، ارتباطات ماهواره‌ای، مراکز نظامی و پایگاه‌هایی که دشمن از آنها برای اقدامات خود استفاده می‌کرد، مورد هدف قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام ذاکری خاطرنشان کرد: این اقدامات یک پیام روشن برای دشمنان دارد و آن اینکه جمهوری اسلامی ایران هر نقطه‌ای از منطقه را که لازم بداند، در هر زمان می‌تواند هدف قرار دهد و دشمن توان مقابله با این اقتدار را ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این شهر با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: هیچ‌کس حق ندارد نسبت به نیروهای مسلح کشورمان، اقتدار مردم ایران، مقاومت و تاب‌آوری مردم جنوب سخن ضعف بر زبان جاری کند.

وی افزود: عده‌ای که در بسیاری از دوران‌ها سکوت کرده بودند، امروز دغدغه‌مند مردم جنوب شده‌اند و سخنانی مطرح می‌کنند، در حالی که اگر در آن زمان که ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه به شهادت رسیدند، زبان باز می‌کردند و سخنی می‌گفتند، جای تأمل داشت.

امام جمعه جاسک تصریح کرد: مردم جنوب نیازی به کسانی که امروز مدعی دفاع از آنان هستند ندارند؛ چراکه مردم این منطقه در طول تاریخ در دفاع از خاک پاک وطن خود ایستادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه جنگ‌طلب نبوده است، اما اینگونه هم نیست که در برابر جنگ‌طلبی دیگران سر تسلیم فرود بیاورد، بلکه در برابر تجاوز و دشمنی ایستادگی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام ذاکری گفت: جنوب ایران نماد اقتدار، ایستادگی و مقاومت است و مردم این منطقه با فشارها و تهدیدها میدان را خالی نخواهند کرد.

وی افزود: تاریخ نشان داده است که جنوبی‌های ایران چگونه در دوره‌های مختلف از خاک پاک کشور دفاع کرده‌اند و امروز نیز با این اقدامات و فشارها، مقاومت و ایستادگی آنان بیشتر خواهد شد.

امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی را تبریک گفت.

وی ضمن قدردانی از کارکنان این مجموعه‌ها اظهار کرد: از عزیزانی که در مجموعه بهزیستی و تأمین اجتماعی شهرستان مشغول فعالیت هستند و به جامعه هدف خود خدمات ارائه می‌دهند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

امام جمعه جاسک همچنین از اعزام موکب شهدای گمنام این شهرستان به کربلای معلی خبر داد و گفت: در هفته پیش‌رو، موکب شهدای گمنام جاسک برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران سیدالشهدا (ع) راهی کربلای معلی خواهد شد.

وی افزود: این توفیق بزرگی برای مردم عزیز شهرستان است که بتوانند خادم زائران و عزاداران سیدالشهدا (ع) باشند.

حجت‌الاسلام ذاکری ادامه داد: همان‌گونه که در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، خادمان موکب شهدای گمنام جاسک در مشهد مقدس حضور پیدا کردند و به زائران و عزاداران خدمت‌رسانی کردند، این بار نیز در کربلای معلی این افتخار نصیب آنان خواهد شد.

وی از علاقه‌مندان خواست برای همراهی با کاروان خادمان موکب ثبت‌نام کنند و از این فرصت معنوی عقب نمانند.

امام جمعه جاسک در ادامه با قدردانی از همراهی مردم نجیب و شریف شهرستان در مسائل ملی و مذهبی اظهار کرد: از همان روزهای نخست آغاز جنگ تاکنون، مردم شهرستان با همکاری خیرین، برنامه پخت و پز و خدمات‌رسانی برای رزمندگان را دنبال کرده‌اند.

وی افزود: بیش از چهار ماه از آغاز این اقدامات گذشته، اما همچنان مردم و خیرین در حال ارائه خدمات هستند تا بتوانند بخشی از نیازها را برطرف کرده و شرایط را برای رزمندگان حاضر در خط مقدم تسهیل کنند.

حجت‌الاسلام ذاکری خاطرنشان کرد: عزیزانی که تمایل دارند در این زمینه همراهی داشته باشند، می‌توانند از طریق مسیرهای اعلام شده در این امر مشارکت کنند و در حمایت از رزمندگان حاضر در خط مقدم سهیم باشند.