سه کشته در برخورد مرگبار خودروی سواری با تریلی در محور قم – کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه حوالی ساعت ۱۱:۰۵ در مسیر جاده قدیم قم – کاشان، در محدوده‌ای حدود ۲۰ کیلومتری از شهر قم رخ داد و شدت برخورد به حدی بود که فرصت امدادرسانی فوری برای نجات جان سرنشینان خودرو باقی نگذاشت.



پس از اعلام گزارش سانحه به اورژانس، بلافاصله یک واحد امداد جاده‌ای به محل اعزام شد.



اورژانس قم اعلام کرده در بررسی‌های اولیه مشخص شد هر سه سرنشین خودروی سواری در همان لحظه‌ی برخورد بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده‌اند.



تیم‌های امدادی پس از حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی صحنه و انتقال پیکر جان‌باختگان به بیمارستان اقدامات لازم را انجام دادند و عملیات پاک‌سازی مسیر برای بازگشایی تردد جاده به سرعت صورت گرفت.



بررسی‌های اولیه حکایت از شدت بالای برخورد و آسیب جدی بدنه خودروی سواری دارد و به همین دلیل هیچ‌یک از سرنشینان امکان نجات نداشته‌اند.



گفته می‌شود جاده قدیم قم – کاشان یکی از محورهای پرتردد میان دو استان است که به دلیل حجم بالای ترافیک و سرعت زیاد خودروها، همواره در شمار مسیرهای حادثه‌خیز قرار دارد.



کارشناسان پلیس راه علت دقیق وقوع حادثه را در دست بررسی دارند و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.