به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی ظهر شنبه در نشست خبری گرامیداشت هفته کار و کارگر در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در حال حاضر قریب به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و مددجویان بهزیستی در استان مرکزی تحت پوشش این وزارتخانه هستند.

وی افزود: با احتساب مربیان فنی و حرفه‌ای، این عدد به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد که نشان‌دهنده پوشش ۹۰ درصد جمعیت استان است.

احمدی تصریح کرد: در سال گذشته، بیش از ۸ هزار و ۹۴۴ دادخواست به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف واصل شده است، ضمن اینکه وظیفه اصلی این اداره کل، تنظیم مناسبات روابط کارگری و کارفرمایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در همین راستا فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: با صدور ۷ هزار و ۲۱۶ دادنامه توسط هیئت تشخیص و اجرای طرح ضربتی در شهرستان‌های ساوه، اراک و زرندیه، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از بیش از ۴۵ روز به ۲۵ روز کاهش یافته است.

احمدی تاکید کرد: در این میان، ۲۱ درصد از آرا در هیئت تشخیص استان به صورت سازشی صادر شده که این امر نشان‌دهنده تلاش برای رسیدن به توافق و کاهش اختلافات بین کارگر و کارفرما است.

۵۲ تعاونی جدید در سال گذشته تشکیل شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: ۵۲ تعاونی جدید در سال گذشته تشکیل شد که منجر به ایجاد فرصت شغلی برای یکهزار و ۴۰ نفر گردید.

وی افزود: در سال گذشته ۱۲ انجمن صنفی (۹ کارفرمایی و ۳ کارگری) و ۲۷ مورد تاسیس نمایندگی کارگران به ثبت رسید و ۱۰ شورای اسلامی کار تشکیل شد و رسیدگی به یکهزار و ۹۹۹ پرونده اختلافی در حوزه روابط کار انجام پذیرفت.

احمدی تصریح کرد: در حوزه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، هدف‌گذاری بر افزایش کمی این تشکل‌ها قرار گرفته بود که با تلاش‌های صورت گرفته، شاهد رشد بیش از دو برابری تعهدات بوده ایم.

وی ادامه داد: ستاد بررسی تعاونی‌های مشکل‌دار با رسیدگی به ۱۱ تعاونی، به حل و فصل مشکلات آن‌ها کمک کرد و همچنین با تشکیل ۵۲ تعاونی جدید، زمینه اشتغال برای یکهزار و ۴۰ نفر فراهم شد.

احمدی تاکید کرد: در حوزه اجتماعی، ۱۱ ایستگاه بهگر در بنگاه‌های اقتصادی راه‌اندازی شد و خدمات سلامت روانی و اجتماعی به ۶۰ هزار نفر ارائه گردید.

وی افزود: برگزاری ۳ نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر، تقدیر از یک کارفرمای مسئولیت‌پذیر و توزیع یکهزار و ۵۳۰ بسته حمایتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از معرفی ۸۲۲ نفر از کارگران واحدهای آسیب‌دیده به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا یک‌هزار و ۱۰۰ نفر افزایش یابد.

وی با اشاره به خسارات واردشده به برخی واحدهای تولیدی در شهرستان‌های اراک، ساوه و زرندیه افزود: تعدادی از واحدهای صنعتی این مناطق در پی حملات مستقیم دچار آسیب شدند که با وجود ظرفیت بالای اشتغال در این واحدها، خوشبختانه با تعامل مناسب کارفرمایان، روند بازسازی به‌سرعت در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار مرکزی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه سازمان تأمین اجتماعی مکلف شدند فرآیند برقراری بیمه بیکاری کارگران واحدهای آسیب‌دیده را در کوتاه‌ترین زمان و خارج از روال‌های معمول اداری پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: در همین راستا، نخستین جلسه کمیته فنی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد که در آن، ۷ بنگاه با ۳۵۹ نفر نیروی کار مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: در ۱۸ فروردین‌ماه، در قالب دومین مرحله، ۷ بنگاه دیگر با ۳۵۹ نفر در دستور کار قرار گرفتند و در ادامه و در سومین جلسه کمیته فنی که هفته گذشته برگزار شد، ۴ بنگاه دیگر با ۴۶۳ نفر نیروی کار تأیید شدند.

وی بیان کرد: در مجموع، ۸۲۲ نفر تاکنون موفق به دریافت تأییدیه کمیته فنی شده و برای برقراری بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده‌اند.

احمدی گفت: بر اساس شیوه‌نامه تدوین‌شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شرایط عادی کارگران باید به‌صورت فردی درخواست بیمه بیکاری ثبت کنند، اما در مورد واحدهای آسیب‌دیده، این فرآیند به‌صورت تجمیعی و از طریق کارفرما انجام می‌شود و نیازی به ثبت درخواست فردی از سوی کارگران نیست.

وی افزود: با تداوم همکاری کارفرمایان و حمایت‌های صورت‌گرفته، روند بازسازی واحدها تسریع شده و کارگران هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند.

به گزارش مهر؛ هفته کار و کارگر از هشتم تا یازدهم اردیبهشت‌ماه با شعار «برخیز و بکوش ایران، هنگام کار است» برگزار می‌شود و در آغاز این هفته، مراسمی با حضور شرکای اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مدیران دستگاه‌های تابعه و جمعی از کارگران صنایع اراک در مزار شهدای اراک با هدف ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا انجام خواهد گرفت.