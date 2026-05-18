به گزارش خبرنگار مهر، برداشت گندم از فروردین ماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۱.۵ میلیون تن گندم از سوی کشاورزان تحویل دولت شده است. پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت گندم امسال کشور بین ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن باشد که در صورت تحقق امسال نیز ایران در تولید گندم خودکفا خواهد بود.

با وجود تحویل گندم برداشته شده به سیلوهای دولتی اما هنوز ریالی برای مطالبات گندمکاران واریز نشده است.

در این راستا بنیاد ملی گندمکاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور ایران اسلامی نوشت،

با اهدای سلام و تحیات و آرزوی صحت و سلامتی برای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و آرزوی شادی روح بلند رهبر شهید انقلاب و فرماندهان شهید و دلاورمردان و رزمندگان و مردم شهید سراسر کشور و آرزوی صحت و سلامتی برای حضرتعالی و دولت محترم.

ضمن تبریک حماسه بزرگ دلاور مردان جان بر کف و ملت غیور ایران خاصه کشاورزان و عشایر و روستاییان حاضر در خیابان به نمایندگی از جامعه بزرگ کشاورزان کشور به ویژه گندمکاران، انتظارات آنها در سالی که مزین به شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است کشاورزان کشورمان که حیاتی‌ترین و البته آسیب‌پذیرترین شاخه اقتصادی به خصوص در بحران اقلیمی و شرایط سخت حاکم بر بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند و در برابر تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی مقاوم بوده تا جایی که در این چند سال علاوه‌بر آنکه رشد منفی نداشته بلکه با رشد مثبت به رشد کل اقتصاد کشور مساعدت کرده، استحظار دارید که کشاورزی به ذات خود نیازمند حمایت است چرا که ریسک فعالیت‌های کشاورزی بالا است لذا سیاست‌های حمایتی باید به سمت سیاست‌های تولیدگرا سوق داده شود نه مصرف... .

البته حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی و تلاش کشاورزان سختکوش و عنایت پروردگار باعث شد که انشاالله امسال محصول خوب حتی تا مرز خودکفایی در گندم برداشت شود و کشور را از واردات بی‌نیاز کند؛ اما همان‌طور که می‌دانید کشاورزان با تمام تلاش خود در جهت سربلندی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند اما انتظار دارند دولت محترم هم در این شرایط به کمک آنها بیاید.

یکی از خواسته‌های به‌حق گندمکاران پرداخت به موقع بهای گندم است که علیرغم خرید بیش از ۱.۵ میلیون تن گندم به ارزش حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) از ۷ فروردین ۱۴۰۵ تا کنون وجهی به حساب گندمکاران واریز نشده است.

کشاورزان انتظار دارند با توجه به تلاش چندین ماهه در مرحله کاشت، داشت و برداشت وجه گندم خود را به موقع دریافت نمایند که به رتق و فتق امورات خود بپردازند.

امیدواریم دستور فرمایید متولیان امر تدبیری اتخاذ نمایند که بهای گندم هرچه سریع‌تر به حساب کشاورزان واریز گردد که دغدغه و نگرانی آنها برطرف شود انشاالله.

با آرزوی سربلندی و پیروزی برای حضرتعالی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

بنیاد ملی گندمکاران کشور