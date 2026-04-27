به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد کمالی صبح دوشنبه اظهار داشت: طرح لوله گذاری برای انتقال آب شرب به عشایر استان با هدف توسعه زیرساختهای حیاتی و رفع مشکل کمآبی در مناطق عشایری استان طراحی و اجرا شده و در قالب آن شبکهای به طول ۴۵۰ کیلومتر برای انتقال آب شرب به مناطق مورد نیاز ایجاد شده است.
مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان با اشاره به خدماترسانی مستمر به جامعه عشایری در مقاطع مختلف، از جمله ایام جنگ رمضان، افزود: عشایر همواره در سختترین شرایط در کنار نظام بودهاند و وظیفه ماست با تقویت زیرساختهای خدماتی، بخشی از زحمات آنان را جبران کنیم.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه در راستای ارتقای کیفیت زندگی جامعه عشایری و پایداری معیشت آنان انجام شده و میتواند نقش مهمی در بهبود شرایط زیستی این قشر ایفا کند.
کمالی تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرح، خانوارهای عشایری در مسیرهای کوچ و همچنین مناطق سکونت دائمی به منابع مطمئن و پایدار آب شرب دسترسی خواهند داشت که این موضوع گامی مهم در تثبیت جمعیت و ارتقای خدمات زیربنایی در مناطق عشایری به شمار میرود.
نظر شما