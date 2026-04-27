تصویب طرح جامع ساماندهی و توسعه ۵ پایانه مرزی آذربایجان غربی

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون ۷ پایانه مرزی فعال در استان داریم، اظهار کرد: توسعه و ساماندهی ۵ پایانه مرزی استان در شورای ساماندهی مبادلات مرزی به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه مرزها از مهمترین ظرفیتها و فرصت های طلایی استان به شمار میروند و باید از این توان بالقوه برای توسعه همهجانبه آذربایجان غربی بهره گرفت، ادامه داد: بزودی اجرای این طرح ها با اولویت مرز بازرگان و تمرچین وارد فاز اجرایی می شود.
شکری با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر مرزی استان گفت: آذربایجان غربی با برخورداری از ۷ پایانه مرزی، پرمرزترین استان کشور محسوب میشود و در مسیر کریدورهای مهم بینالمللی قرار دارد.
مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی آسفالت راه های روستایی بالای ۲۰ خانوار استان امسال در اولویت این اداره کل قرار دارد، گفت: این شاخص در کشور ۸۶ درصد و در استان ۸۱ درصد است که امسال با تخصیص اعتبارات مورد نیاز تلاش می شود به شاخص کشوری برسیم.
شکری ایمن سازی و روکش آسفالت راه های استان را از دیگر اولویت های این اداره کل در سالجاری عنوان کرد و گفت: روکش و ایمن سازی مسیرهای منتهی به مرزهای استان در دستور کار قرار دارد.
این استان دارای ۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر راه است، ۴۰ کیلومتر آزادراه در حال تکمیل دارد و طول بزرگراههای آن به ۵۳۹ کیلومتر میرسد که در مجموع حدود ۴ درصد راههای کشور را شامل میشود.
