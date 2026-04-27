روسیه سفیر آلمان را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به ریانووستی گفت: سفیر آلمان به وزارت امور خارجه روسیه احضار شده است.

پیشتر رسانه‌های آلمانی نیز اعلام کرده بودند که گراف لامبسدورف، سفیر آلمان به وزارت خارجه روسیه احضار شده است.

رسانه های روسیه هنوز به جزئیات بیشتر این موضوع نپرداخته اند. روابط مسکو و برلین از زمان جنگ اوکراین به تیرگی گراییده است.

روسیه بارها درباره افزایش بودجه نظامی آلمان هشدار داده است. برلین از زمان شروع جنگ اوکراین، صنایع دفاعی خود را تقویت کرده و فراتر از برنامه های اعلامی سلاح تولید کرده است.