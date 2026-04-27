بیش از ۹۰ درصد مواکب گلستان مردمی و حاصل همدلی اقوام و مذاهب است

به گزارش خبرنگارمهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر دوشنبه در نشست تقدیر از برگزارکنندگان مواکب و اجتماعات مردمی با گرامیداشت پنجم اردیبهشت، سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس، اظهار کرد: امروز نیز همان روحیه مقاومت، ایستادگی و بی‌آبرویی جبهه استکبار جهانی در عرصه‌های مختلف تکرار شده و ملت ایران همچنان با اقتدار در میدان حضور دارد.



وی با اشاره به فعالیت گسترده مواکب در استان افزود: در گلستان ۲۸۴ موکب در شهرها و بخش‌های مختلف با تنوع اقوام و مذاهب برپا شده که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها مردمی و با مشارکت کارکنان ادارات، نهادها، بانک‌ها و مردم اداره می‌شود و کمتر از ۱۵ درصد به مواکب اربعینی اختصاص دارد.



استاندار گلستان ادامه داد: در مرکز استان گلستان نیز بیش از ۸۵ درصد مواکب متعلق به مردم و دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع نشان می‌دهد مردم خودشان میدان‌دار اصلی هستند. ما از هفته نخست تأکید کردیم که مدیران و کارکنان باید در کف خیابان و کنار مردم باشند، چرا که این مردم هستند که به ما روحیه می‌دهند.

طهماسبی با قدردانی از حضور فعال حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مدارس، دستگاه‌های اجرایی و خواهران فعال در میدان شهرداری گرگان اظهار کرد: برپایی مواکب، رونق ویژه‌ای به میدان وحدت و خیابان‌های منتهی به آن بخشیده و فضای اجتماعی و فرهنگی استان را زنده‌تر کرده است.



وی با اشاره به حضور علمای اهل سنت و اقوام مختلف در این اجتماعات گفت: استان گلستان نماد واقعی وحدت و وفاق ملی است؛ شیعه و سنی، ترک، کرد، لر و سیستانی سال‌هاست در کنار هم با آرامش زندگی می‌کنند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.



استاندار گلستان همچنین بر ضرورت مراقبت از وحدت اجتماعی تأکید کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر وحدت و وفاق تأکید داشته‌اند و ما نیز باید در گفتار، رفتار، خدمات‌رسانی و فعالیت‌های اجتماعی مراقب باشیم خدشه‌ای به این انسجام وارد نشود.



وی افزود: همه میدان‌های استان، سخنرانان، مداحان و برنامه‌ها با دقت رصد می‌شود تا خدای نکرده اقدامی موجب تفرقه یا انشقاق در جامعه نشود، چرا که حفظ آرامش، همبستگی و اعتماد عمومی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است.



طهماسبی خاطرنشان کرد: حضور شبانه مسئولان در میدان، پاسخ‌گویی مستقیم به مطالبات مردم و رسیدگی فوری به نیازهای مواکب از جمله تأمین آرد و امکانات مورد نیاز، بخشی از وظیفه‌ای است که خود را نسبت به مردم شریف و نجیب گلستان متعهد به انجام آن می‌دانیم.



وی با تقدیر از همه موکب‌داران، مدیران، کارکنان، روحانیون، اصحاب رسانه و مردم حاضر در صحنه گفت: اگر کار به مردم سپرده شود، بهترین نتیجه حاصل خواهد شد و امروز این حضور گسترده مردمی، بزرگ‌ترین سرمایه استان گلستان در مسیر حفظ وحدت، انقلاب و ایران اسلامی است.