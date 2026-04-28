شیرازی: دوران «بزن و دررو» به پایان رسیده، آمریکا قادر به تجاوز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در اجتماع پرشور مردم انقلابی ارومیه با تقدیر از حضور دشمن شکن و حماسی ملت ایران اسلامی، خطاب به مردم اظهار داشت: امشب پنجاه و هشتمین شب است در خیابان گرد هم می آیید برای اینکه به دشمن تفهیم کنید تو کوچک تر از آنی که بخواهی با شهادت امام جامعه اسلامی، مردم را از میدان خارج کنی، تو کوچک تر از آنی که بتوانی جمهوری اسلامی را بشکنی.

این مقام مسئول در ادامه افزود: پنجاه و هشت شبانه روز مردم در صحنه اند تا به ترامپ و نتانیاهو تفهیم کنند، کوچک تر از آنی هستند که بتوانند وحدت مردم را بشکنند.

وی با اشاره به وحدت شیعه و سنی در مبارزه با دشمنان، تصریح کرد: در دوران جنگ هشت ساله، در دوران جنگ با داعش در سوریه در عراق در لبنان شاهد بودیم اهل تسنن محکم تر از شیعه در مقابل داعش ایستادند، امروز هم همین است در این میدان ما یک مبانی داریم، اعتقاد به خدا، اعتقاد به ولایت و رهبری اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، ما بر سر این اصول و مبانی با هیچ کس معامله نمی کنیم.

این مقام انتظامی به رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد: تو به جای اینکه تفرقه بین ملت ایران بین مردم و مسئولین بین مردم و نیروهای مسلح بیندازید بهتر است تفرقه و تشتتی که در میدان برای تو و امثال تو و یاران تو افتاده است را جمع کنی، تو قادر به شکستن این نظام و انقلاب اسلامی نیستی، امام ما فرمود در مقابل اراده ملت ایران هیچ غلطی نمی توانید بکند.

وی اذعان داشت: این مردم چهل و هفت سال پای انقلاب ایستاده اند و این شب ها کلاس درس انتقال فرهنگ انقلاب را برای فرزندان خودشان شکل دادند و با حضور حماسی خود به دنیا درس آزادگی می دهند.

وی تصریح کرد: گذشت آن زمانی که آمریکا در دنیا قلدری می کرد، در این جنگ ثابت شد آمریکا قدرتی ندارد رژیم غاصب صهیونیست قدرتی ندارد، دشمن از روز دوم جنگ تحمیلی سوم به دست و پا افتاد تا صلح بشود فهمیدند این ملت را نمی شود شکست، دشمنان چشم و گوش خود را باز کنند اگر امروز بخواهند در این دنیایی که اقتدار ایران اسلامی به گوش همه جهانیان رسیده است، زور بگویند تکه بزرگ آنان گوششان خواهد بود.

این مقام مسئول ادامه داد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران باید وارد بشود پرونده جنایت های ترامپ را شکل بدهد تمام ملت ایران شاکی اند شیعه و سنی شاکی اند ترک و لر و بلوچ و فارس شاکی اند، من امشب به نمایندگی این ملت به ترامپ منحوس می گویم تو امام ما را کشتی، تصور نکن که از این میدان می توانی جسم سالم به در ببری، امام شهید، جان ملت ایران بود،

وی خطاب به دشمنان، گفت: امروز روزی نیست که بتوانید وارد یک جنگی بشوید بعد هم فرار کنید، به فرموده امام شهید ما "دوران بزن درو تمام شده است" اگر بخواهی یک بار دیگر به ملت ایران دست درازی کنی سپاه ما ارتش ما بسیج ما انتظامی ما وزارت دفاع ما در مقابل تو می ایستند و موشک هایی را که هنوز رو نکرده اند آنچنان وارد میدان می کنند و آنچنان سیلی به تو می زنند که توان برخاستن نداشته باشید.

حجت الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وعده های صادق امام شهید، تصریح کرد: ما در جنگ سی و سه روزه لبنان تجربه کردیم، امام شهید ما در روز چهاردهم جنگ که همه مانده بودند نتیجه چه می شود فرمود "پیروز این جنگ حزب الله است و حزب الله در منطقه قدرتمند خواهد شد" ما یقین داریم این جنگ قدرت ایران را به عنوان یک کشور و تمدن در جهان افزایش می دهد، در آینده ایران تصمیم می گیرد نه آمریکا.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خاتمه به مردم گفت: با یاری شما مردم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مردان میدان و مردان دیپلماسی همه ی خواسته ملت ایران را بر آمریکا تحمیل خواهند کرد.