چرا وام مسکن روستایی متوقف شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که تأمین مسکن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده، تماس‌های متعدد مخاطبان با خبرگزاری مهر از توقف پرداخت تسهیلات مسکن روستایی حکایت دارد؛ موضوعی که به گفته متقاضیان، حدود دو ماه است ادامه داشته و بانک‌ها در پاسخ به مراجعات مردم اعلام می‌کنند که «سایت بسته است» و امکان ثبت یا پرداخت وجود ندارد.

این در حالی است که وام مسکن روستایی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای نوسازی، مقاوم‌سازی و ساخت واحدهای مسکونی در روستاها به شمار می‌رود؛ تسهیلاتی که توقف آن می‌تواند مستقیماً معیشت روستاییان، اشتغال بخش ساخت‌وساز و روند مهاجرت معکوس به روستاها را تحت تأثیر قرار دهد.

کارشناسان حوزه مسکن معتقدند تسهیلات مسکن روستایی تنها یک وام ساده نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه مناطق کم‌برخوردار محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی از مسیر همین تسهیلات انجام شده و هرگونه اختلال در پرداخت آن، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.

از سوی دیگر، در شرایطی که کشور با مسائل و فشارهای مختلف از جمله شرایط خاص منطقه‌ای و جنگی مواجه است، انتظار عمومی آن است که خدمات پایه و ضروری مردم با نظم و سرعت بیشتری دنبال شود، نه اینکه متقاضیان برای دریافت یک تسهیلات مصوب ماه‌ها بین بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف سرگردان بمانند.

بدیهی است شرایط ویژه کشور می‌تواند فشارهایی بر نظام اجرایی وارد کند، اما این مسئله نمی‌تواند توجیهی برای توقف یا تعلل در اجرای تعهدات رسمی دستگاه‌ها باشد. به‌ویژه در حوزه مسکن روستایی که مستقیماً با امنیت سکونت، حفظ جمعیت مولد روستاها و کاهش آسیب‌های ناشی از فرسودگی واحدهای مسکونی مرتبط است، هیچ‌گونه کم‌کاری از سوی بانک‌ها یا نهادهای مسئول قابل پذیرش نیست.

بانک‌ها به عنوان بازوی مالی اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، موظف‌اند درباره علت توقف پرداخت این تسهیلات شفاف‌سازی کنند. اگر مشکل از سامانه‌های ثبت و پرداخت است، باید زمان دقیق رفع آن اعلام شود و اگر محدودیت منابع یا ابلاغیه‌های جدید مطرح است، مردم حق دارند در جریان واقعیت قرار گیرند.

مردم برای دریافت وام ۵۰۰ میلیونی دست نگه داشته‌اند

در این رابطه، مجید جودی، معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وام مسکن روستایی ۴۰۰ میلیون تومانی سال گذشته همچنان برقرار است و روند پرداخت آن ادامه دارد. تاکنون حدود ۲۰۰ هزار متقاضی به بانک‌ها معرفی شده‌اند که نزدیک به ۱۴۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.

وی افزود: موضوعی که اکنون مطرح است، افزایش سقف این تسهیلات به ۵۰۰ میلیون تومان طی روزهای آینده است. بر همین اساس، بخشی از متقاضیان تمایل کمتری برای پیگیری پرونده خود در بانک‌ها دارند تا بتوانند از وام ۵۰۰ میلیون تومانی استفاده کنند.

احتمال پرداخت مابه‌التفاوت ۱۰۰ میلیونی به متقاضیان

جودی ادامه داد: طبق رایزنی‌های انجام‌شده، متقاضیانی که اکنون وام ۴۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند، این احتمال وجود دارد که مابه‌التفاوت ۱۰۰ میلیون تومانی بعداً به‌صورت قرض‌الحسنه به آنان پرداخت شود، البته این رقم فعلاً در مصوبه پیش‌بینی نشده است.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن در پایان خاطرنشان کرد: افزایش سقف وام مسکن روستایی به ۵۰۰ میلیون تومان به دلیل شرایط جنگی تاکنون ابلاغ نشده، اما این مصوبه در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد.