بهره برداری از ۳ هزار ۶۷۳ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نجفیان روز سه شنبه در جلسه ستاد بازسازی مناطق جنگ‌زده به تشریح آخرین وضعیت ارزیابی خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری در اثر جنگ رمضان در سطح استان آذربایجان شرقی پرداخت و گفت:به ۱۴ شهرستان، ۱۵ شهر و ۱۷ روستا از استان در جریان حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی در طول جنگ رمضان آسیب وارد شد. در این مناطق ۵۶۳۳ واحد مسکونی و تجاری مورد ارزیابی قرار گرفته که از این تعداد، ۴۸۰۱ واحد دچار خسارت شده و ۶۲ واحد نیازمند احداث مجدد هستند.

وی افزود: تاکنون ۷۹ متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن نیز به بانک مسکن معرفی شده‌اند.

وی در ادامه درباره واحدهای شناسایی شده در سطح استان برای بسته مدیریت بازار اجاره در قالب طرح مسکن استیجاری اظهار کرد: در مجموع ۴۱۸ واحد در قالب این طرح در شهرهای تبریز، سهند، میانه، مراغه و هریس شناسایی شده که عملیاتی نمودن آنها منوط به همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن است.

وی با اشاره به آمار طرح های آماده افتتاح در قالب طرح نهضت ملی مسکن گفت: حدود هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند آماده افتتاح و تحویل است، اما به دلیل عدم همکاری کافی دستگاه‌های خدمات‌رسان در تامین زیرساخت‌ها، تحویل این واحدها تاکنون محقق نشده بود ولی از آنجایی که تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان یکی از دغدغه‌های اصلی اداره کل و شرکت عمران شهر جدید سهند است، زیرساخت‌های ۵۰۰ واحد، از محل منابع این شرکت تامین و راه‌اندازی شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها، این تعداد واحد در قالب نهضت ملی مسکن به زودی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

وی گفت: تحویل سایر واحدها نیز پس از تکمیل زیرساخت‌های لازم انجام خواهد شد.