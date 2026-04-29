احمدی: انتصابات خاص اعتماد مردم را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها ضمن انتقاد از برخی روندهای مدیریتی در استان گیلان اظهار کرد: دقت و حساسیت بیشتر در حوزه انتصابات اداری و دانشگاهی مورد تاکید است.

وی، با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ انسجام مدیریتی در استان، اظهار کرد: در مقطعی که کشور در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد و مردم با سلایق مختلف در صحنه دفاع از کیان نظام حضور دارند، انتظار می‌رود مدیریت استان با دقت بیشتری نسبت به هرگونه عزل و نصب در دستگاه‌های اجرایی و مراکز دانشگاهی اقدام کند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با تاکید بر اینکه نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که در فضای سکوت مدیریتی، تصمیماتی بدون اطلاع و هماهنگی لازم با مسئولان ذی‌ربط از جمله فرمانداران یا بدون بهره‌گیری از نظرات مشورتی نمایندگان اتخاذ شود، افزود: چنین روندی می‌تواند موجب دلسردی نیروهای دلسوز، انقلابی و مطالبه‌گر شود.

احمدی‌سنگر با اشاره به برخی انتصابات اخیر در استان، تصریح کرد: نمونه‌هایی از این دست تصمیمات در برخی دستگاه‌ها از جمله اداره کل آموزش و پرورش گیلان مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و زمینه‌ساز طرح پرسش‌ها و اعتراضاتی از سوی مردم و دغدغه‌مندان شده است.

وی با بیان اینکه آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پرهیز از هرگونه شائبه انتصابات حزبی، جناحی یا مبتنی بر گرایش‌های خاص است، گفت: این نوع تصمیمات مستقیماً اعتماد عمومی به بدنه مدیریتی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مطالبات مردمی را متوجه مسئولان استانی و نمایندگان مجلس می‌کند.

احمدی با تاکید بر ضرورت ورود مستقیم استاندار گیلان به این موضوع، تاکید کرد: انتظار می‌رود نماینده عالی دولت در استان با جدیت، دقت و نگاه راهبردی، روند انتصابات خاص و جهت‌دار را مورد بررسی قرار دهد و اجازه ندهد فاصله میان مردم و مسئولان افزایش یابد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: حفظ امید اجتماعی، تقویت سرمایه انسانی متعهد و پاسخ‌گویی به مطالبات به‌حق مردم، نیازمند تصمیمات مدیریتی شفاف، کارشناسی و مبتنی بر منافع عمومی است.