  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

ناوگان صمود نتانیاهو را به جلسه امنیتی کشاند

منابع صهیونیستی اعلام کردند: علت ترک ناگهانی دادگاه از سوی نتانیاهو آمادگی‌های امنیتی در قبال ناوگانی گسترده از کشتی‌ها بوده که دو روز پیش سواحل ایتالیا را ترک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین،رسانه‌های عبری ‌زبان گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی، جلسه محاکمه خود در پرونده‌های فساد را به ‌طور اضطراری ترک کرده تا در نشستی امنیتی با فرماندهان ارتش درباره ناوگان دریایی بین‌المللی الصمود در مسیر نوار غزه شرکت کند.

به گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، علت این خروج فوری، بررسی آمادگی‌های امنیتی در قبال ناوگانی گسترده از کشتی‌ها بوده که دو روز پیش سواحل ایتالیا را ترک کرده و در حال حرکت به سمت غزه است. برگزارکنندگان این ناوگان اعلام کرده‌اند هدف آن‌ها شکستن محاصره غزه است.

همزمان، خبرنگار شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی نیز تایید کرد که نشست نتانیاهو در مقر وزارت جنگ در الکریاه بر محور بررسی این ناوگان بین‌المللی در حال حرکت به سوی غزه متمرکز بوده است.

بر اساس این گزارش‌ها، ناوگان مذکور شامل شمار زیادی کشتی است و با اهداف بشردوستانه و در اعتراض به ادامه محاصره نوار غزه سازماندهی شده است.

رژیم صهیونیستی قبل از این چند بار ناوگان‌های بین‌المللی عازم غزه را مورد حمله قرار داده و فعالان بین‌المللی حاضر در آن را بازداشت کرده بود.

کد مطلب 6815170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها