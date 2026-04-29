ناوگان صمود نتانیاهو را به جلسه امنیتی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین،رسانههای عبری زبان گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، جلسه محاکمه خود در پروندههای فساد را به طور اضطراری ترک کرده تا در نشستی امنیتی با فرماندهان ارتش درباره ناوگان دریایی بینالمللی الصمود در مسیر نوار غزه شرکت کند.
به گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، علت این خروج فوری، بررسی آمادگیهای امنیتی در قبال ناوگانی گسترده از کشتیها بوده که دو روز پیش سواحل ایتالیا را ترک کرده و در حال حرکت به سمت غزه است. برگزارکنندگان این ناوگان اعلام کردهاند هدف آنها شکستن محاصره غزه است.
همزمان، خبرنگار شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی نیز تایید کرد که نشست نتانیاهو در مقر وزارت جنگ در الکریاه بر محور بررسی این ناوگان بینالمللی در حال حرکت به سوی غزه متمرکز بوده است.
بر اساس این گزارشها، ناوگان مذکور شامل شمار زیادی کشتی است و با اهداف بشردوستانه و در اعتراض به ادامه محاصره نوار غزه سازماندهی شده است.
رژیم صهیونیستی قبل از این چند بار ناوگانهای بینالمللی عازم غزه را مورد حمله قرار داده و فعالان بینالمللی حاضر در آن را بازداشت کرده بود.
