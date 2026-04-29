قشقایی راد: به عهدمان وفا کردیم/ امیدوارم مردم را شاد کرده باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قشقایی راد پس از پیروزی تیم ملی ساحلی ایران در فینال برابر تیم چند ملیتی قطر گفت: «این دیدار از حساسیت ویژهای برخوردار بود و همچون یک فینال المپیک و یا فینال بازیهای آسیایی به شمار میرفت. تیم ملی قطر با حمایتهای گسترده و فشارهای فراوان وارد میدان شده بود، اما من صمیمانه از غیرت و فداکاری بازیکنانم تشکر میکنم. آنها توانستند بازی را به شکلی کاملاً مدیریتشده به پیش ببرند.»
وی افزود: «گیم نخست را با اختلاف قابل توجهی به سود خود به پایان رساندیم. گیم دوم اگرچه عملکرد نرمالی نداشتیم، اما در نهایت کار به ضربات شوتاوت کشیده شد. خوشبختانه این مرحله را از قبل برنامهریزی کرده و روی آن تمرین لازم را انجام داده بودیم.»
سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی در پایان خاطرنشان کرد: «قول قهرمانی را به مردم عزیز ایران داده بودیم. امیدواریم همین حرکت کوچک نیز اندکی از شادی را به قلبهای آنان هدیه کرده باشد. این افتخار را به تمامی مردم شریف ایران تبریک عرض میکنم.»
