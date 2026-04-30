به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیته فوتبال ساحلی با اشاره به قهرمانی ساحلی بازان در بازی های ساحلی آسیا گفت: این تیم با این شرایط جنگ تحمیلی در این دوره توانست موفق شود. این مسابقات برای تیم ملی متفاوت بود و بازیکنان ما نتوانستند با تمام توان و در بهترین وضعیت ممکن در مسابقات حاضر شوند.

او ادامه داد: ما در سال ۱۴۰۴، یازده اردو برای تیم ملی برگزار کردیم اما از ۹ اسفند به بعد، تورنمنت‌ها و بازی‌های دوستانه آماده‌سازی را از دست دادیم. به همین دلیل این مدال طلایی که بچه‌ها به دست آوردند، بسیار ارزشمند و شیرین بود چون در شرایطی حاصل شد که تیم ملی از برخی فرصت‌های مهم آماده‌سازی محروم شده بود. من معتقدم مدال اصلی را این بچه‌ها زمانی گرفتند که پیش از هر بازی، سرود کشورشان را با جان و دل می‌خواندند و نوع حرکاتشان در زمین مسابقه به گونه‌ای بود که انگار هر بازی برایشان فینال جام جهانی است. این رفتارها نشان می‌داد که بازیکنان فقط برای یک نتیجه ورزشی به میدان نرفته‌اند، بلکه می‌خواستند نشان دهند نماینده ملتی هستند که در برابر سختی‌ها ایستادگی می‌کند.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی افزود: ورزش جایی است که نمی‌توان صدای آن را خاموش کرد. وقتی شما قهرمان می‌شوید، سرود کشورتان در ورزشگاه نواخته شده و پرچمتان به اهتزاز درمی‌آید. این یکی از مهم‌ترین جلوه‌های افتخار در ورزش است و بازیکنان ما توانستند چنین لحظه‌ای را برای کشور رقم بزنند.

او همچنین با اشاره به کاروان اعزامی شهدای ناو دنا گفت: تمامی اعضای این کاروان، سربازان این مملکت بودند و با تمام وجود برای سربلندی نام ایران تلاش کردند. من می‌خواهم بگویم مدال شرف و جوانمردی، مدال مهم‌تری بود که امروز این بچه‌ها به دست آوردند؛ مدالی که ارزش آن حتی فراتر از قهرمانی است.

آخوندی در پایان با اشاره به رفتار محمدعلی مختاری، کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، خاطرنشان کرد: تفاوت چیزی که از دل برمی‌آید، در چنین صحنه‌هایی کاملاً دیده می‌شود. جایی که کاپیتان تیم ما در لحظه بالا رفتن پرچم کشورش، بی‌آنکه توجهی به دوربین داشته باشد، فقط به اهتزاز پرچم ایران نگاه می‌کند و اشک در چشمانش جمع می‌شود، به همین دلیل معتقدم مدال شرافتی که این بازیکنان به دست آوردند، از هر مدال دیگری باارزش‌تر است.