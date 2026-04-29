۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

تیم ملی فوتبال ساحلی قهرمان شد/ ضرب هشتمین طلا برای ایران

تیم ملی فوتبال ساحلی با غلبه بر عمان، عنوان قهرمانی ششمین دوره بازی‌های ساحلی آسیا را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دیدار نهایی بازی های ساحلی آسیا امروز (چهارشنبه ۹ اردیبهشت) به مصاف عمان رفت و موفق به شکست ۶ بر ۲ این تیم شد.

شاگردان علی نادری در پایان وقت اول دیدار برابر عمان صاحب برتری ۳ بر صفر شدند. آنها وقت دوم را با تساوی یک به یک تمام کردند و در وقت سوم هم برتری ۲ بر یک را برای خود رقم زدند.

سیدمحمد داستان، داود شکری (۲ گل)، موحد محمدپور (۲ گل) و علی میرشکاری ۶ گل تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را به ثمر رساندند. محمد خمیس (وقت دوم) و سامی البلوشی (وقت سوم) هم گلزنان عمان در این دیدار بودند.

با پیروزی برابر عمان، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران عنوان قهرمانی ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا در سانیا را به خود اختصاص داد. این طلا، نهمین مدال و هشمین طلای کاروان ایران به حساب می آید.

ملی پوشان فوتبال ساحلی پیش از دیدار برابر عمان، برابر تیم های فلسطین، عربستان، تایلند، امارات پیروز شده و اینگونه فینالیست بازی های ساحلی آسیا شده بودند.

زینب حاجی حسینی

