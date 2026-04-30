۱۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در میناب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود میرعالی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت از طریق مشک‌های ماری در سواحل این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مرزبانان قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، به محل مورد نظر اعزام شدند که قاچاقچیان با مشاهده حضور مأموران، با رها کردن محموله سوختی از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اشاره به نتایج این عملیات تصریح کرد: مرزبانان در این اقدام موفق شدند یک عدد محفظه پلاستیکی موسوم به مشک ماری حاوی ۱۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

سرهنگ میرعالی در پایان خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله بالغ بر ۱۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است و تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این قاچاق در دستور کار قرار دارد.