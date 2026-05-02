گل قلی زاده نامزد بهترین گل هفته اکستراکلاسا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان و لژیا ورشو در هفته سی اُم اکستراکلاسا لهستان روز یکشنبه ۶ اردیبهشت رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه پُر گل ۴ بر صفر به سود لخ به پایان رسید. علی قلی زاده وینگر ایرانی لخ پوزنان که از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت در دقیقه ۳ موفق شد گل اول را به زیبایی به ثمر برساند.

در همین حال گل این بازیکن نامزد جایزه بهترین گل هفته اکستراکلاسا شده است. پیش از این او علاوه بر قرارگیری در ترکیب تیم منتخب هفته، جایزه بهترین بازیکن هفته را هم از آن خود کرده بود.