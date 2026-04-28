به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان و لژیا ورشو در هفته سی اُم اکستراکلاسا لهستان شامگاه یکشنبه ۶ اردیبهشت به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود لخ پوزنان به پایان رسید و علی قلی زاده وینگر ایرانی این تیم در دقیقه ۳ موفق شد گل اول تیمش را به ثمر برساند.

در پایان هفته سی اُم لیگ لهستان، علی قلی زاده برای سومین بار در فصل جاری به عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ لهستان انتخاب شد. پیش از این او در هفته های بیست و یکم و بیست و دوم توانسته بود عنوان بهترین بازیکن را از آن خود کند.

قلی زاده در فصل جاری تاکنون موفق شده ۶ گل به ثمر برساند و ۴ پاس گل نیز به نام خود به ثبت کرده است.