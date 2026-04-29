به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد درخشان علی قلی‌زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان لهستان در فصل ۲۰۲۶ باعث شده این بازیکن به یکی از چهره‌های کلیدی و تأثیرگذار تیمش تبدیل شود؛ تا جایی که برخی رسانه‌ها از او به‌عنوان یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر باشگاه یاد می‌کنند و حتی او را با اسطوره این تیم مقایسه کرده‌اند.

در جریان دیدار حساس لخ پوزنان مقابل لژیا ورشو، قلی‌زاده با نمایش فنی قابل توجه و تأثیرگذاری بالا در جریان بازی، بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها و هواداران قرار گرفت. این بازیکن پس از بازگشت از مصدومیت، به تدریج به فرم ایده‌آل خود رسیده و در هفته‌های اخیر به یکی از مهره‌های اصلی تیمش در رقابت‌های لیگ تبدیل شده است.

رسانه‌ «sportowy-poznan» لهستان در تحلیل عملکرد او، سبک بازی قلی‌زاده را با میروسواف اوکونسکی (Mirosław Okoński)، اسطوره باشگاه لخ پوزنان مقایسه کرده‌اند؛ بازیکنی که به خاطر تکنیک، دریبل‌زنی و توانایی فردی بالا در تاریخ این باشگاه جایگاه ویژه‌ای دارد. برخی تحلیل‌ها با اشاره به ویژگی‌های فنی قلی‌زاده تأکید کرده‌اند که او از نظر «خلاقیت و تکنیک فردی» شباهت‌هایی با اوکونسکی دارد، هرچند نقش و سبک بازی این دو بازیکن کاملاً یکسان نیست.

در همین حال، یوزف دژچنکو روزنامه‌نگار پایگاه «Kibic Poznański»، در گفتگویی درباره مقایسه قلی‌زاده و اوکونسکی تأکید کرده است که هر دو بازیکن از استعداد ذاتی بالایی برخوردارند و ویژگی‌هایی دارند که قابل آموزش نیست. او گفته است: هر دو بازیکن توانایی خلق لحظات خاص دارند، اما سبک بازی‌شان متفاوت است؛ اوکونسکی بیشتر یک تمام‌کننده و دریبل‌زن بود، در حالی که قلی‌زاده توانایی بالایی در بازی‌سازی و پاس‌های کلیدی دارد.

همچنین گرژگوش هالاسیک گزارشگر و مفسر رادیو پوزنان، با اشاره به عملکرد این بازیکن در دیدار مقابل لژیا ورشو گفته است که قلی‌زاده در لحظاتی از بازی، با پاس‌ها و حرکات تکنیکی خود جریان مسابقه را تحت تأثیر قرار داد و حتی در برخی صحنه‌ها کیفیت فنی بالای خود را به نمایش گذاشت.

از سوی دیگر، ماتئوش بورک گزارشگر سرشناس فوتبال لهستان و تلویزیون TVP Sport، نیز پس از این دیدار در تحلیل خود قلی‌زاده را «موسیقیدان فوتبال» توصیف کرده و عملکرد او را از نظر تکنیکی بسیار چشمگیر دانسته است. او تأکید کرده که قلی‌زاده درک بالایی از بازی دارد و در بسیاری از صحنه‌ها با تصمیم‌های سریع خود، مدافعان حریف را دچار مشکل می‌کند.

در مجموع، عملکرد قلی‌زاده در ترکیب لخ پوزنان باعث شده او به یکی از مهره‌های مهم تیم تبدیل شود؛ موضوعی که با توجه به آمار مؤثر او در خلق موقعیت‌ها و تأثیر مستقیم در نتایج تیم، توجه کارشناسان و رسانه‌های لهستانی را بیش از پیش به خود جلب کرده است.