به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان و موتور لوبلین در هفته سی و یکم اکستراکلاسا لیگ لهستان شامگاه شنبه ۱۲ اردیبهت رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری یک بر صفر لخ به پایان رسید تا علی قلی زاده و یارانش در صدر جدول ۵۵ امتیازی شوند. در جریان این بازی وینگر ملی پوش کشورمان به شدت مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

در همین حال «آدریان گائوشکا» سخنگوی باشگاه لخ پوزنان پس از دیدار مقابل موتور لوبلین توضیحاتی درباره وضعیت این بازیکن ارائه داد.

ملی‌پوش ایرانی بازی خارج از خانه تیمش را در ترکیب اصلی آغاز کرد، اما متأسفانه پیش از دقیقه ۲۰ دچار مصدومیتی شد که از ناحیه زانو بسیار جدی به نظر می‌رسید و با برانکارد زمین را ترک کرد.

گمانه‌زنی‌های اولیه در رسانه‌ها حاکی از آن بود که احتمال پارگی رباط صلیبی وجود دارد و ممکن است او چندین ماه از میادین دور بماند.

با این حال سخنگوی باشگاه هنوز این موضوع را تأیید نکرده و اعلام کرده است که علی قلی‌زاده قرار است در پوزنان تحت آزمایش MRI قرار بگیرد. او گفته: «علی فردا در پوزنان MRI خواهد داد و پس از آن اطلاعات بیشتری خواهیم داشت. احتمالاً دوشنبه شب نتیجه را اعلام می‌کنیم.»

در همین حال، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این بازیکن پس از پایان بازی با کمک هم‌تیمی‌هایش قادر به حرکت بوده است؛ موضوعی که این امید را زنده نگه می‌دارد که شاید مصدومیت او به بدترین حالت ممکن نرسیده باشد.

قلی‌زاده در این فصل در ۲۹ بازی، ۶ گل به ثمر رسانده و ۴ پاس گل داده است. همچنین قرارداد او با لخ پوزنان در پایان فصل به اتمام می‌رسد.