به گزارش خبرنگار مهر، فیفا در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ تلاش‌های خود را برای فروش بسته‌های بلیت مهمان‌نوازی (Hospitality) افزایش داده است. اقدامی که در پی بازنگری نزولی در پیش‌بینی درآمد این بخش صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود، همچنان برای ۱۰۲ مسابقه از مجموع ۱۰۴ بازی این تورنمنت، بلیت‌های لوکس در دسترس است.

عرضه گسترده و تقاضای محدود

تنها دو مسابقه مکزیک مقابل کره جنوبی و یکی از دیدارهای مرحله یک‌شانزدهم که احتمال حضور اسپانیا در آن وجود دارد با کمبود بلیت مواجه شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد تقاضا برای بسیاری از بازی‌ها، به‌ویژه دیدارهای کم‌اهمیت‌تر، پایین‌تر از انتظار بوده است.

معرفی گزینه‌های ارزان‌تر

فیفا برای افزایش فروش، دسته جدیدی با عنوان «Suite Essentials» معرفی کرده است. این گزینه به خریداران اجازه می‌دهد به‌جای خرید کامل یک سوئیت گروهی، تنها یک صندلی در آن را تهیه کنند. این بسته‌ها شامل صندلی شماره‌دار، دسترسی به فضای اختصاصی، میان‌وعده، نوشیدنی و هدیه یادبود هستند و قیمت آنها از ۶۵۰ دلار آغاز می‌شود. این بلیت‌ها برای مسابقاتی مانند دیدار کلمبیا مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو و همچنین اروگوئه برابر اسپانیا عرضه شده‌اند.

قیمت‌گذاری شناور و نگرانی هواداران

فیفا از مدل «قیمت‌گذاری تطبیقی» استفاده می‌کند که به آن اجازه می‌دهد قیمت بلیت‌ها را بر اساس میزان تقاضا تغییر دهد. این نهاد تأکید کرده که قیمت‌ها توسط مدیران تعیین می‌شود، نه الگوریتم‌ها، و ممکن است تا آغاز مسابقات تغییر کند. همچنین پلتفرمی برای فروش مجدد بلیت‌ها در نظر گرفته شده که می‌تواند عرضه را تا زمان برگزاری بازی‌ها حفظ کند. بسیاری از هواداران، به‌ویژه در ایالات متحده، منتظر کاهش قیمت‌ها هستند.

انتقادات و فشارهای نظارتی

در همین حال سیاست‌های بلیت‌فروشی فیفا با انتقاداتی نیز مواجه شده است. دو نهاد Football Supporters Europe و Euroconsumers شکایتی مشترک به کمیسیون اروپا ارائه کرده و خواستار شفافیت بیشتر در فرآیند فروش بلیت‌ها شده‌اند.

در حقیقت افزایش عرضه بلیت‌های لوکس و معرفی گزینه‌های جدید نشان می‌دهد که فیفا با چالش‌هایی در تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده از بخش مهمان‌نوازی مواجه است. با وجود ادعای این نهاد مبنی بر پیشی گرفتن فروش کلی بلیت‌ها از پیش‌بینی‌ها، به نظر می‌رسد بازار بلیت‌های گران‌قیمت هنوز به سطح تقاضای مورد انتظار نرسیده است.