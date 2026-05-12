تعطیلی مدارس در مکزیک به خاطر جام جهانی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، دولت مکزیک روز دوشنبه تصمیم خود مبنی بر کوتاه کردن سال تحصیلی به دلیل برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ را لغو کرد؛ تصمیمی که پیش از این با واکنش‌های گسترده و انتقاد والدین، مراکز پژوهشی و مقام‌های محلی همراه شده بود.

پیش‌تر «ماریو دلگادو» وزیر آموزش مکزیک اعلام کرده بود که سال تحصیلی حدود ۴۰ روز زودتر و در تاریخ ۵ ژوئن به پایان خواهد رسید. او دلیل این تصمیم را موج گرمای شدید عنوان کرده بود.

در پی افزایش اعتراض‌ها، روز دوشنبه نشستی با حضور مسئولان بخش آموزش و دیگر نهادهای دولتی برگزار شد تا دیدگاه‌های والدین و گزینه‌های مختلف بررسی شود. این جلسه به درخواست «کلودیا شینباوم» رئیس‌جمهور مکزیک برگزار شد؛ شخصی که از ابتدا نیز نسبت به اجرای این طرح تردیدهایی داشت.

در نهایت، حاضران در جلسه توافق کردند که سال تحصیلی بدون تغییر و طبق برنامه قبلی ادامه پیدا کند و مدارس در تاریخ ۱۵ ژوئیه تعطیل شوند. پس از آن نیز تعطیلات تابستانی شش‌هفته‌ای تا ۳۱ اوت ادامه خواهد داشت.

جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک مکزیک، آمریکا و کانادا برگزار می‌شود، از ۱۱ ژوئن با دیدار تیم‌های ملی مکزیک و آفریقای جنوبی در شهر مکزیکوسیتی آغاز خواهد شد.

شینباوم در این خصوص گفت: «هدف این است که تعطیلات تابستانی مانند همیشه شش هفته باقی بماند. ممکن است برخی دانش‌آموزان زودتر به کلاس‌ها بازگردند و برخی دیگر طبق برنامه قبلی ادامه دهند.»

او افزود: «هدف رسیدن به یک تصمیم توافقی بود و اکنون باید به نظرات مختلف گوش دهیم.»

در همین حال، دو ایالت مکزیک نیز با طرح اولیه مخالفت کرده بودند. ایالت خالیسکو اعلام کرد مدارس این منطقه تنها چهار روز و همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی در شهر گوادالاخارا تعطیل خواهند شد.

همچنین فرماندار ایالت نوئوو لئون، محل برگزاری مسابقات شهر مونتری، تأکید کرد مدارس این ایالت مطابق تقویم آموزشی عادی فعالیت خواهند کرد.

مرکز پژوهشی «مکزیکو ایوالوا» نیز در گزارشی هشدار داد که کوتاه شدن سال تحصیلی می‌تواند زمان آموزش مؤثر حدود ۲۳.۴ میلیون دانش‌آموز را کاهش دهد و بر روند آموزشی آنها تأثیر منفی بگذارد.

رئیس‌جمهور مکزیک همچنین اعلام کرد دولت این کشور شرایط امنیتی لازم برای برگزاری مسابقات را فراهم خواهد کرد و پروژه‌های عمرانی مرتبط با جام جهانی، از جمله توسعه ورزشگاه آزتکا و فرودگاه بین‌المللی مکزیکوسیتی، طبق برنامه در حال انجام است.