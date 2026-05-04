احتمال حذف یک تیم داوری آسیایی از جام جهانی قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال شباب الاهلی امارات و ماشیدا ژاپن در مرحله نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا، روز سه‌شنبه اول اردیبهشت برگزار شد که این مسابقه در نهایت با برتری یک بر صفر نماینده ژاپن به پایان رسید.

این نتیجه در شرایطی رقم خورد که مسئولان باشگاه شباب‌الاهلی نسبت به عملکرد تیم داوری این دیدار اعتراض داشتند و در ادامه، شکایت رسمی خود را علیه داوران مسابقه به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارائه کردند.

در همین راستا رسانه عربی winwin خبر داد که فیفا قصد دارد گروه داوری در این بازی را از قضاوت در جام جهانی ۲۰۲۶ محروم کند. این رسانه در مطلب خود آورده است: جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و ۴۸ تیم در قالب ۱۰۴ مسابقه در ۱۶ شهر به رقابت خواهند پرداخت. پیش از این، فیفا در تاریخ ۹ آوریل فهرست اولیه داوران را اعلام کرده بود که شامل ۵۲ داور وسط، ۸۸ کمک‌داور و ۳۰ داور VAR می‌شد.

در همین راستا، اطلاعات منتشرشده از مقر فیفا در زوریخ نشان می‌دهد که کمیته داوران در حال بررسی حذف یک تیم داوری آسیایی از این فهرست است؛ تیمی که پیش‌تر دیدار نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا میان شباب‌الاهلی امارات و ماشیدا زلفیا ژاپن را با قضاوت داور استرالیایی، شون ایوانز، مدیریت کرده بود.

این مسابقه با جنجال‌های فراوانی همراه شد، به‌ویژه پس از آنکه گل تساوی شباب‌الاهلی در دقایق پایانی به دلیل اجرای پرتاب اوت پیش از تکمیل تعویض تیم ژاپنی و با بازبینی VAR مردود اعلام شد. این تصمیم با اعتراض رسمی باشگاه اماراتی همراه شد که خواستار تکرار بازی بود، اما این درخواست از سوی کمیته انضباطی رد شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که کمیته داوران فیفا این اتفاق را «اشتباه فنی جدی» تلقی کرده و احتمال دارد کل تیم داوری را به دلیل نقض قوانین بازی و پروتکل VAR با محرومیت مواجه کند.

همزمان، گفته می‌شود یک تیم داوری اروپایی نیز با مشکلات اداری مواجه شده که ممکن است حضور آن‌ها در جام جهانی را تحت‌تأثیر قرار دهد، هرچند جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

در فهرست داوران جام جهانی ۲۰۲۶، ۹ داور وسط عرب، ۹ کمک‌داور و ۵ داور VAR حضور دارند. همچنین در این لیست هیچ داوری از تونس حضور ندارد و برخی داوران مطرح آفریقایی نیز به دلیل عملکرد ضعیف در مسابقات اخیر از فهرست کنار گذاشته شده‌اند.

تصمیم نهایی درباره تغییرات احتمالی در فهرست داوران جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز اتخاذ نشده و رایزنی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل