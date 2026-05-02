به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در ۲۰ استان کشور از امروز (شنبه، ۱۲ اردیبهشت) تا روز چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت) خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این هشدار، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع تگرگ در نواحی مستعد و همچنین خیزش گردوخاک در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

طبق اعلام سازمان هواشناسی، این سامانه امروز شنبه در شمال و غرب آذربایجان غربی، شمال استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان رضوی، دامنه و ارتفاعات استان‌های خراسان شمالی، سمنان و گلستان، غرب استان‌های کرمانشاه و کردستان و شمال ایلام فعال خواهد بود.

فردا (یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت) نیز استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران، کردستان، زنجان، قزوین و ارتفاعات البرز و شمال‌غرب تهران تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه (۱۴ اردیبهشت) بارش‌ها در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، زنجان و دامنه و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، قزوین، البرز و تهران ادامه خواهد داشت.

روز سه‌شنبه (۱۵ اردیبهشت) نیز شمال آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، همدان، لرستان، مرکز و جنوب اردبیل، جنوب و شرق آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و شمال خوزستان با ناپایداری‌های جوی مواجه خواهند شد.

روز چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت) نیز لرستان، شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، تهران، البرز، ارتفاعات مازندران و غرب و ارتفاعات سمنان تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار دارند.

سازمان هواشناسی درباره پیامدهای این شرایط جوی هشدار داد که احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و همچنین سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.

در همین راستا، این سازمان به شهروندان توصیه کرد از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، در سفرهای برون‌شهری احتیاط لازم را داشته باشند، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی را رعایت کنند. همچنین احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.