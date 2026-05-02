حاجی بابایی: کشورهای مطیع آمریکا به سمت امت اسلامی برگردند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی شامگاه شنبه شنبه در جلسه نشست همفکری و هم افزایی جهادگران تبیین استان زنجان، تنگه هرمز را قله قدرت نظام و حاکمیت ملی دانست و افزود: این تنگه با حساسیت راهبردی تنگه قله مانور آمریکا در جنگ است و در تنگه هرمز بود که توانستیم به حاکمیت خود بر آبهای سرزمینیمان اضافه کنیم.
وی با اشاره به اینکه بخش عمیق تنگه هرمز به سمت ایران قرار دارد و کشتیها در خاک و آب ما حرکت میکنند، عنوان کرد: مردم باید با حضور در خیابانها بر این حاکمیت تأکید کنند تا هم ترامپ و هم مسئولان بدانند که ملت ذره ای عقبنشینی را نمیپذیرد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در چارچوب قوانین بینالمللی، زمانی که تنگهای مانند تنگه هرمز مورد کنترل قرار میگیرد، امکان دریافت عوارض و حقوق قانونی وجود داردو هدف این است که ترافیک مدیریت شود، بیمه و مسائل زیستمحیطی نیز ساماندهی شود و بر همین مبنا، هزینه و مبلغ متناسب نیز دریافت شود.
حاجی بابایی افزود: موضوع تنگه هرمز «قله بلند» در جنگ و مسیر تصمیمات است و باید این موضوع بهعنوان یک محور مهم در ادامه روند مدیریت جنگ و توان کشور دیده شود.
وی بر ضرورت افزایش نقش مردم در امور کشور تأکید کرد و گفت: هرچه مردم حضور پررنگتری در تصمیمگیریها و نظارت داشته باشند، به همان نسبت سوءاستفادهها کاهشیافته و سلامت نظام اداری و اجتماعی ارتقا خواهد یافت.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات و دگرگونیهای جاری در داخل کشور، بیان داشت: ما باید به سمت کارآمدتر شدن ساختارها حرکت کنیم، این تحول باید در دانشگاهها، دولت، ساختار سیاسی و سایر نهادها صورت پذیرد.
تفاوت مذاکره هستهای با موضوع تنگه هرمز
حاجیبابایی در مورد تفاوت مذاکره هستهای با موضوع تنگه هرمز تصریح کرد: در بحث هستهای مذاکره ممنوع است، اما در تنگه هرمز منعی برای مذاکره با کشورهای منطقه (نظیر عمان) و حتی حضور شورای امنیت برای وضع قوانین بینالمللی عوارض، بیمه، مدیریت ترافیک و محیط زیست وجود دارد.
وی ادامه داد: اما هر تصمیمی باید با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر انقلاب گرفته شود و حرف نمایندگان به تنهایی نظر نظام و مجلس نیست؛ مجلس وقتی مصوبهای داشته باشد، لازمالاتباع است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد از برخی اظهارات و لزوم رعایت تاکتیکهای جنگی هشدار داد: صحبتهای رسانهای باید مدیریت شده باشد چراکه دشمنان نیز نظارهگر این صحبتها هستند. مثلاً بحث درآمد تنگه هرمز یا تعداد کشتیها را نباید در رسانه مطرح کرد. برخی نمایندگان از زاویه خود نگاه میکنند اما نباید دیگران را بازخواست کرد.
وی در مورد محاصره اقتصادی و نقش دولت و مجلس و فشار اقتصادی دشمن اظهار کرد: ترامپ هم محاصره دریایی و هم جنگ سایبری را برای تأثیر بر اقتصاد ما طراحی کرده، در حالی که ما ۲۴ هزار میلیارد تومان کالای اساسی وارد کردهایم، اما نباید همه تخممرغها را در سبد تنگه هرمز بگذاریم؛ تمام مرزهای کشور باید فعال باشند.
حاجیبابایی با تاکید بر حل مشکلات با همافزایی دستگاهها و گروههای مختلف ادامه داد: دولت در برخی جاها خوب عمل کرده، مردم هم با انصاف رفتار میکنند. مجلس هم نظارت میکند، هم کمک میکند؛ وقت آن است که مشکلات را با هم حل کنیم.
وی در مورد تحول عظیم در نگاه بینالمللی و نظام آموزشی ابراز کرد: بعد از جنگ، دانشگاه، اقتصاد، امنیت و آموزشوپرورش باید متناسب با یک کشور ابرقدرت تغییر کند، برخی رشتهها باید حذف و محتواها بر اساس نیازهای کشور بازتعریف شود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در منطقه هم تحولی عظیم در حال رخ دادن است، عنوان کرد: کشورها به این جمعبندی رسیدهاند که تنها جمهوری اسلامی ایران میتواند امنیت را تأمین کند، نه آمریکا و حتی استادان الازهر مصر به مقاومت استناد میکنند.
وی با بیان اینکه وحدت ملی به معنای سکوت نبوده بلکه به معنای همدلی برای حل مشکلات است، تأکید کرد: وحدت یعنی همه پای نظام هستیم، اما نه اینکه اشکالات را نگوییم. مسئولان باید بنشینند و مشکلات را بررسی و حل کنند و مردم هم باید در چارچوب، مطالبهگری کنند اما اجازه ندهیم کسانی که دنبال انشعاب هستند، خیابانها را بگیرند.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: ما نباید بهانه به دست دشمن بدهیم و ورود مردم به خیابان باید با هوشیاری و برای حفظ حاکمیت باشد، نه برای هرجومرج.
رهبری ما شخصیتی نوآور، شجاع و متقی هستند
وی با تمجید از رهبر معظم انقلاب گفت: رهبری ما شخصیتی نوآور، شجاع و متقی هستند و تحولات عظیمی در دوره ایشان رقم خواهد خورد. نظام جمهوری اسلامی با هدایت امام شهید و انتخاب رهبری، هدیهای الهی است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و امام شهیدان، به شهادت ۱۴ نفر در حملات اخیر اشاره کرد و گفت: دشمن ابرقدرتی با تمام امکانات در برابر ما ایستاده، اما ما موفق شدهایم جایگاه خود را به عنوان ابرقدرت منطقه حفظ کنیم.
وی تاکید کرد: مردم باید فریاد بزنند، مسئولان باید تدبیر کنند و بدانند که هر تصمیمی با اذن رهبری گرفته میشود و ما به هیچوجه مذاکره به معنای معامله را قبول نداریم.
حاجیبابایی با اشاره بپیچیدگیهای شرایط کنونی کشور، بر لزوم اتخاذ تدابیر ویژه در حوزههای اقتصادی و فضای مجازی تأکید کرد.وی با بیان اینکه دشمنان اقتصادی و سایبری کشور فعال هستند، ادامه داد: باید با هوشمندی و دقت، توطئههای آنان را خنثی کرد.
حاجیبابایی بر اهمیت واردات کالاهای اساسی و همچنین ضرورت فعالسازی تمام مرزهای کشور بهجای تمرکز صرف بر تنگه هرمز تأکید کرد و گفت: اگر ما تمام تخممرغهایمان را در سبد هرمز بگذاریم، در صورت بروز مشکل، آسیبپذیری بالایی خواهیم داشت.
وی به کنترل گرانیها و نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: برخی گرانیها ناحق هستند و با کنترل و نظارت میتوان جلوی آنها را گرفت و جلسات متعددی با دولت در همین راستا برگزار میشود و مجلس هم ضمن نظارت، در مواردی که لازم باشد تذکر میدهد.
فضای مجازی و اقتصاد را دو جبهه مهم جنگ امروز هستند
حاجیبابایی فضای مجازی و اقتصاد را دو جبهه مهم جنگ امروز خواند و افزود: نوع جنگ تغییر کرده و شدت آن بیش از گذشته است. امنیت، بهخصوص امنیت اقتصادی و روانی جامعه، باید در اولویت باشد و ما باید تعریف مشترکی از امنیت داشته باشیم تا نقاط ضعف خود را پوشش دهیم.
حاجیبابایی با اشاره به نگاههای مختلف نمایندگان مجلس، افزود: هر نماینده با دیدگاه خود نظری را مطرح میکند و طبیعی است که بیانیهها و سخنان متفاوتی شکل بگیرد، بااینحال باید چارچوبها و سیاستهای کلان نظام و جهتگیریها رعایت شود.
نایبرئیس مجلس با بیان اینکه قانونگذاری باید بهگونهای باشد که جامعه و مسئولیتها دچار تنگنا نشوند، ادامه داد: در موضوع تنگه هرمز، مجلس تصمیم و مصوبهای داشته و اکثریت آرا را به خود اختصاص داده است، بنابراین باید از مصوبه مجلس تبعیت شود تا در آینده در مسیر اجرا و مدیریت مسئله، در قالبهای مختلف دچار گیر و مانع نشویم.
نایبرئیس مجلس همچنین به تحولات منطقهای و بینالمللی اشاره کرد و گفت: تحولات عظیمی در نوع نگاه بینالمللی در حال رخدادن است و جمهوری اسلامی ایران بدون داشتن صلحطلبی صرف، هم قدرت نظامی برای امنیت دارد و هم بزرگترین قدرت منطقهای است و کشورهای منطقه باید بهجای سیاستگذاری در اختیار آمریکا، به حکومت اسلام و نظام جمهوری اسلامی توجه کنند و باید به امت اسلامی برگردند و نگاهشان را متحول کنند.
نظر شما