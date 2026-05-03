به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، سومین جلسه شورای صنفی نمایش به میزبانی معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با حضور مهدی کرمپور دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای عالی تهیهکنندگان، مجتبی بهزادیان مدیرکل اداره نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، محمدرضا صابری و رضا سعیدیپور نمایندگان انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان علی میرزایی نماینده سازمان سینمایی و فاطمه امیرآبادی نماینده سامانه سمفا و در محل سازمان سینمایی، دفتر روحالله حسینی برگزار شد.
در این جلسه بهاتفاق آرا مصوب شد روزهای یکشنبه و سهشنبه هر هفته بلیت سینما نیمبها باشد، همچنین طرح شناور افزایش قیمت بلیت از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در تمام سینماهای سراسر کشور اجرایی شود.
بر اساس مصوبه شورای صنفی نمایش فیلم طرح شناور قیمت بلیت به شرح زیر است:
روزهای نیمبها؛ سینماهای مدرن ۹۰ هزار تومان، سینماهای ممتاز ۶۰ هزار تومان و سینماهای درجهیک ۵۰ هزار تومان.
روزهای پنجشنبه، جمعه، اعیاد و تعطیل؛ سینماهای مدرن ۱۸۰ هزار تومان، سینماهای ممتاز ۱۲۰ هزار تومان و سینماهای درجهیک ۹۰ هزار تومان.
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه قبل از ساعت ۱۷ بلیت سینما نیمبها و بعد از ساعت ۱۷؛ سینماهای مدرن ۱۵۰ هزار تومان، سینماهای ممتاز ۹۰ هزار تومان و سینماهای درجهیک ۷۰ هزار تومان.
در جلسه شورای صنفی مقرر شد انجمن سینماداران و پخشکنندگان قرارداد فی مابین خود را برای این طرح اصلاح کنند و این طرح حداکثر تا تاریخ ۱۷ خرداد اجرایی خواهد شد.
