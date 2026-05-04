بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز دوشنبه تا روز چهارشنبه، به دلیل وجود شرایط ناپایدار علاوه بر پوشش ابر، سرعت وزش باد در همه نقاط افزایش‌یافته و به بازه نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای خواهد رسید.

وی گفت: همراه با این شرایط طی امشب و ساعاتی از فردا برای نقاطی از استان به‌ویژه نواحی از شمال و غرب وقوع بارش هابی به‌صورت پراکنده و گاهی همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: پیرو هشدار صادره این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهن‌سال، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها و... همراه خواهد بود.

مرادپور، عنوان کرد: همچنین انتظار داریم گردوغبار موجود در جو منطقه تا فردا با شدت و ضعف تداوم داشته باشد که کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا را به دنبال خواهد داشت که عدم تردد در فضای باز به‌خصوص برای بیماران قلبی و تنفسی و سالخوردگان و نیز استفاده از ماسک توصیه می‌شود.

وی بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را نشان می‌دهند.