عسگری: ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری با هدف حمایت از تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نشست صد و شانزدهم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، گمرک را یکی از ارکان اصلی حمایت از تولید، تجارت و تأمین معیشت مردم دانست و بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری تأکید کرد.
وی با اشاره به تدوین یک دستورالعمل واحد با همکاری دستگاههای همجوار برای تسهیل تجارت گفت: هدف ما این است که تجارت با سهولت و کمترین هزینه انجام گیرد.
عسگری افزود: بازنگری فرآیندهای تجاری و گمرکی در شرایط اضطرار و روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی رمضان، با همراهی مراجع ذیصلاح انجام شد تا تشریفات تجاری با سهولت بیشتری انجام شود.
به گفته رئیسکل گمرک، ترخیص صددرصدی کالاهای اساسی با حداقل زمان و همکاری دستگاههای همجوار، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه ایفا کرد؛ بهطوری که ۳ میلیون تن کالای اساسی در این دوره ترخیص شد.
وی با اشاره به فعالیت شبانهروزی گمرکات کشور بهویژه گمرکات مرزی و بنادر از جمله شهید رجایی در ایام تعطیل گفت: این تلاشها با هدف جلوگیری از هرگونه خلل در تأمین کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو انجام شده است.
نظر شما