۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

گفتگوی وزرای خارجه روسیه و مصر درباره ایران

قاهره در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزرای خارجه روسیه و مصر درباره روند مذاکرات میان آمریکا و ایران رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه مصر امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای از گفتگوی تلفنی میان وزرای خارجه روسیه و مصر درباره روند مذاکرات میان آمریکا و ایران خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی و سرگئی لاوروف وزرای خارجه مصر و روسیه در تماسی تلفنی درباره تحولات منطقه ای و در وهله نخست روند مذاکرات میان آمریکا و ایران گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزارت خارجه مصر در این بیانیه اضافه کرد: وزیر خارجه مصر در این رایزنی تلفنی، بر لزوم حمایت از تمامی تلاش‌ ها در راستای تنش‌ زدایی تاکید کرد.

در حالی وزیر خارجه مصر از پیگیری مذاکرات و گفتگو سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان دو کشور رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که کاخ سفید اساسا به دنبال دیپلماسی و مذاکره نیست.

