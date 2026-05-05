تازه ترین اقدامات حوزه پرستاری؛ از فوق العاده خاص تا دورکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، سیدمحمد جمالیان، با عنوان این مطلب که در حال پیگیری برخی موضوعات پرستاری هستیم، گفت: یکی از این موضوعات ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که مربوط به بازنشستگان است. وضعیت بازنشستگان کشوری، وضعیت خوبی نیست. این قانون سال‌ها است که مصوب شده، اما متاسفانه اجرا نمی‌شود و باعث نارضایتی جدی شده است. پیگیر هستیم که حداقل مواردی مانند بیمه تکمیلی بازنشستگان به‌روز شده و بهبود پیدا کند.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر که امیدواریم مصوب شود، درباره اضافه شدن اضافه‌کار به حق بیمه است. اختلافی که در حال رفع آن هستیم این است که کارانه هم به آن اضافه شود. این قانون در صحن مجلس در حال بررسی است و امسال مصوب می‌شود و در حقوق می‌آید و رضایتمندی برای همه کارکنان ایجاد می‌شود.

جمالیان گفت: فوق‌العاده خاص پرستاران هم در مجلس مصوب شد، اما دولت نمی‌تواند آن را به‌ خصوص در وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش اجرا کند. این دو وزارتخانه به‌ دلیل تعداد بالای کارکنان بر اساس اعلام دولت باید از درآمد اختصاصی آن را تامین می‌کردند که این دو وزارتخانه‌ اعلام کردند به‌ دلیل کافی نبودن درآمدها، اجرا نمی‌کنند؛ چرا که نمی‌توانند پرداخت کنند و این موضوع خود یک معوقه شده و نارضایتی ایجاد می‌کند. البته به‌ دنبال راهی هستیم که بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مشاغل سخت قانون است، اما اجرا نمی‌شود. علت آن هم کمبود نیرو است. البته سال گذشته با همکاری سازمان نظام پرستاری تلاش‌های زیادی شد تا بتوانیم با اختصاص مجوز استخدام استاندارد پرستار به تخت در کشور را افزایش دهیم.

جمالیان اضافه کرد: از طرف دیگر، ۱۷ همت برای اضافه‌کار پرستاران در سال گذشته مصوب کردیم. این رقم‌ها برای دولت سنگین است و برای انجام آن، سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت؛ تلاش‌های زیادی کردند تا اجرایی شود.

وی گفت: در موضوع تعرفه هم امسال هم کد ارزش نسبی آن و هم مبلغ ریالی آن ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد.

جمالیان افزود: در موضوع دورکاری، هم وزارت بهداشت، هم سازمان نظام پرستاری و هم مجلس پیگیری کردند و مکاتباتی هم انجام شد. اضافه‌کاری آن پرداخت می‌شود، ولی از موظفی کسر نمی‌شود. این موضوع باعث نارضایتی شده است. وزارت کشور قول کمک داده است که برای سال ۱۴۰۵ این موضوع را حل کند و ما هم پیگیر هستیم که این اتفاق بیافتد.