۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۱

تبعات جنگ علیه ایران/ حذف ۲ میلیون صندلی‌ از پروازهای هواپیمایی جهان

شرکت‌های هواپیمایی به‌دلیل نگرانی از کمبود سوخت، در دو هفته اخیر حدود ۲ میلیون صندلی را از برنامه‌های پروازی ماه مه خود حذف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز به نقل از داده‌های شرکت تحلیلی «سیریوم» گزارش داد شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان طی دو هفته گذشته به‌دلیل نگرانی از کمبود سوخت هواپیما، حدود ۲ میلیون صندلی را از برنامه‌های پروازی ماه مه حذف کرده‌اند.

براساس این گزارش، اختلال در تأمین فرآورده‌های نفتی باعث ایجاد عدم تعادل جدی میان عرضه و تقاضا در صنعت هوانوردی جهانی شده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

