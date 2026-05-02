طارمی و یاران محکوم به پیروزی مقابل پائوک/ تابستان سخت در انتظار مهدی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در یکی از مهم ترین بازی های خود در فصل جاری رقابت های سوپر لیگ یونان شامگاه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت و از ساعت ۱۹:۳۰ رو در روی تیم پائوک قرار می گیرد و شاگردان خوزه لوئیز مندلیبار برای زنده نگه داشتن امید های خود جهت قهرمانی در فصل جاری نیاز به کسب سه امتیاز بازی دارند.

سایت «sport۲۴» یونان در این رابطه نوشت: خوزه لوئیز مِندیلیبار سرمربی تیم فوتبال المپیاکوس به دنبال ثبت ششمین پیروزی خود مقابل پائوک است؛ دیداری که می‌تواند سومین برد او در ورزشگاه «تومبا» (ورزشگاه اختصاصی باشگاه پائوک) طی ۲۶ ماه اخیر باشد.

سرخ‌وسفیدهای آتن برای زنده نگه داشتن شانس قهرمانی به دنبال کسب پیروزی در این مسابقه هستند، اما علاوه بر انگیزه‌های جدولی، دلایل دیگری نیز برای موفقیت در این دیدار دارند.

با آغاز ماه مِی، حالا مشخص شده است که در صورت قهرمانی المپیاکوس در لیگ این تیم به صورت مستقیم به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود خواهد کرد موضوعی که با توجه به نتایج سایر تیم‌های مدعی در اروپا، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در همین راستا شاگردان مِندیلیبار با آگاهی از این موضوع راهی تسالونیکی می‌شوند که قهرمانی در لیگ داخلی، به معنای حضور مستقیم در سطح اول فوتبال اروپا و همچنین برخورداری از تعطیلات طولانی‌تر در تابستان خواهد بود؛ مسئله‌ای که از نگاه بازیکنان انگیزه‌ای مهم محسوب می‌شود.

با این حال قهرمانی کاملاً در اختیار المپیاکوس نیست و نتایج سایر رقبا به‌ویژه تیم آاک آتن نیز در سرنوشت این رقابت تعیین‌کننده خواهد بود.

علاوه بر این سرمربی اسپانیایی و بازیکنان المپیاکوس دو انگیزه مهم دیگر نیز برای این دیدار دارند؛ نخست کسب اولین پیروزی فصل مقابل پائوک پس از یک تساوی و دو شکست در رقابت‌های مختلف، و دوم پایان دادن به روند شکست‌ناپذیری میزبان در خانه طی فصل جاری.

بر این اساس المپیاکوس با هدف ادامه پیروزی اخیر خود برابر پاناتینایکوس، به دنبال حفظ امیدهای قهرمانی و کسب نتیجه در دیدار حساس خارج از خانه است.

گفتنی است این تیم در دیدار رفت در لیگ یک تساوی و در جام حذفی یک شکست برابر پائوک تجربه کرده و اکنون در مجموع تقابل‌های اخیر، آمار پنج پیروزی، چهار شکست و یک تساوی را ثبت کرده است.

با این شرایط، باید دید آیا مِندیلیبار می‌تواند بار دیگر تیمش را به پیروزی مقابل پائوک برساند یا خیر.

لازم به ذکر است که مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس یکی از امیدهای هواداران این تیم برای قهرمانی در فصل جاری است.