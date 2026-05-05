طارمی عامل جدایی یک بازیکن از المپیاکوس؛ نگرانی یونانی ها از فقر گلزنی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس که در فصل جاری برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ یونان رقابت نزدیکی را دنبال می‌کند، در چند دیدار اخیر خود با افت محسوس در خط حمله مواجه شده است. در این میان، مهاجمان اصلی این تیم به‌ویژه مهدی طارمی و ایوب الکعبی نتوانسته‌اند انتظارات کادر فنی و هواداران را برآورده کنند و عملکردی پایین‌تر از حد انتظار به نمایش گذاشته‌اند. این افت در فاز هجومی باعث شده تا روند گلزنی تیم با نوسان همراه شود و نگرانی‌هایی را در مسیر ادامه رقابت‌های لیگ برای این باشگاه ایجاد کند.

سایت «redfreaks» یونان در گزارشی به جدایی یک بازیکن خط حمله المپیاکوس پرداخته که اکنون با حضور تیم لیون فرانسه توانسته عملکرد خوبی را از خود به نشان دهد. در گزارش این سایت آمده است: رومان یارمچوک مهاجم اوکراینی تیم فوتبال لیون، به روند درخشان خود در لیگ فرانسه ادامه می‌دهد و با گل‌هایش این تیم را گام‌به‌گام به کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا نزدیک کرده است؛ این در حالی است که المپیاکوس در یونان همچنان با مشکل در خط حمله مواجه است.

پس از جدایی از تیم المپیاکوس، این مهاجم اوکراینی توانسته ریتم مطلوب خود را بازیابد. انتقال مهدی طارمی به این تیم یونانی باعث افزایش رقابت در خط حمله شد و در نهایت یارمچوک برای کسب فرصت بیشتر، به صورت قرضی راهی لیون شد؛ تصمیمی که حالا برای او و باشگاه فرانسوی نتایج مثبتی به همراه داشته است.

در دیدار اخیر برگزارشده در ورزشگاه گروپاما، لیون روند رو به رشد خود را تثبیت کرد و با برتری ۴ بر ۲ مقابل رن، جایگاه خود را در بین تیم‌های مدعی کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا مستحکم‌تر ساخت.

عملکرد یارمچوک در ترکیب لیون کاملاً تأثیرگذار بوده است. او در ۴۳۳ دقیقه حضور در میدان و طی ۹ بازی، موفق به ثبت ۴ گل و یک پاس گل شده که نشان‌دهنده نقش پررنگ او در خط حمله این تیم است.

در سوی مقابل، نبود این مهاجم در ترکیب المپیاکوس به وضوح احساس می‌شود. این تیم یونانی در فصل جاری با مشکل در گلزنی مواجه بوده و همین موضوع باعث شده تا شانس حضورش در لیگ قهرمانان اروپا کاهش یابد.

به نظر می‌رسد تصمیم به انتقال قرضی یارمچوک به نوعی به ضرر المپیاکوس تمام شده؛ چرا که این تیم یکی از مهره‌های مؤثر هجومی خود را از دست داده، در حالی که این بازیکن در یکی از لیگ‌های معتبر اروپایی عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشته است.